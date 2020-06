Choca y derrumba árboles en Arroyo Hondo

León, Gto. Daños materiales y varios árboles derribados fue el saldo del choque de un autobús particular que terminó sobre la ciclovía.

El hecho tuvo lugar cerca de las 7 de la noche de este lunes, sobre el bulevar Juan José Torres Landa en la colonia Arroyo Hondo, en dirección a León.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el suceso, debido a que el conductor quien se encontraba en lugar no dio más detalles y no precisó el lugar de origen y hacia a donde se dirigía, así mismo las autoridades municipales no dieron más información al respecto.

Daños

Tras impacto, la unidad involucrada tuvo daños de consideración en el parabrisas, así como otras partes, también dos pinos que estaban en la ciclovía fueron derribados, por lo que Protección Civil procedió con motosierras para retirarlos.

Finalmente tránsito municipal se quedó en el lugar para recabar toda la información necesaria y descartar responsabilidades sobre el accidente.