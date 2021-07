Choca gasero contra camioneta; hay tres lesionados

León, Gto.- Tres personas, entre ellos dos ancianitos, resultaron lesionados, en un choque registrado entre una camioneta repartidora de gas y una camioneta particular, en la comunidad El Maguey.

El accidente, ocurrió en la carretera León- Manuel Doblado y la esquina con la calle Justo Sierra en la comunidad ya mencionada. De momento se desconoce cómo fue que ocurrió el percance y quien fue el responsable.

En la camioneta particular, una pick up color roja, viajaban tres personas que resultaron lesionadas, mientras que el conductor del camión repartidor de gas, no presentó ninguna herida.

Los lesionados fueron una mujer de 87 años que sufrió golpes en la pierna izquierda y en el pecho. Su esposo de 86 años, presento heridas en el brazo izquierdo y el abdomen.

El conductor de la camioneta se golpeó en la columna y todos se trasladaron por sus propios medios a un hospital, para ser atendidos.

Paramédicos de Cruz Roja, Protección Civil y Tránsito Municipal atendieron el reporte y una empresa aseguradora se hizo cargo del percance.