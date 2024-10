Camioneta BMW arde en llamas en León: Sin Lesionados

León, Gto.- Una camioneta BMW ardió en llamas la tarde de este sábado en uno de los bulevares de la colonia Gran Jardín. Aparentemente, una falla mecánica fue la causa del siniestro. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Todo quedó en daños materiales, y una empresa aseguradora se hizo cargo de los hechos y los trámites correspondientes.

El incidente fue reportado a las tres de la tarde, dentro del fraccionamiento mencionado, en el camino a la Patiña y Comanja de Corona, en la zona norte del municipio.

Un conductor y su familia circulaban en la camioneta BMW de color blanco cuando de pronto observaron que comenzó a salir humo del cofre.

De inmediato, bajaron del vehículo y solicitaron ayuda a la caseta de vigilancia. Elementos de Seguridad Privada del fraccionamiento, que realizaban recorridos en la zona, se acercaron y, con ayuda de extintores, trataron de apagar las llamas.

Minutos después, una pipa que regaba los jardines del mencionado fraccionamiento se acercó al sitio y terminaron de sofocar el fuego.

Una empresa aseguradora llegó para hacerse cargo del percance y los trámites consecuentes. Debido al siniestro, el personal de seguridad bloqueó la circulación, obligando a los vehículos a tomar vías alternas.

Más tarde, el vehículo fue orillado a un costado de la calle para liberar la vialidad. Posteriormente, una grúa llegó al sitio para retirar la camioneta del lugar.

Aunque se informó que una falla mecánica fue la causante del siniestro, no se precisó el tipo de desperfecto. Tampoco se indicó si la familia iba entrando o saliendo del fraccionamiento privado. Afortunadamente, pudieron bajar a tiempo del vehículo y no hubo lesionados. La camioneta fue declarada pérdida total, pero no se especificó el monto total.