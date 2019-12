Buscan concientizar a conductores

León, Gto.- Desde hace tres años, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la dirección de Tránsito Municipal, buscar crear conciencia en los automovilistas para evitar accidentes, con la simulación de un fatal percance.

El accidente ficticio, es colocado sobre el bulevar Aeropuerto y el cruce con el conocido primer retorno, en el que se muestra un vehículo impactado contra el poste y un maniquí de un hombre.

En esta ocasión, además del conductor, fue colocado un muñeco que personifica a un bebé, estampado en el volante.

Este proyecto forma parte de los operativos que implementa la dirección de Tránsito municipal, entre ellos, el alcoholímetro. Además se exhorta a la ciudadanía a no viajar a exceso de velocidad, no usar el teléfono celular y no conducir en estado de ebriedad.

El proyecto estará varias semanas en el lugar y se ha implementado sobre todo en temporadas vacacionales.