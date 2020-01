Bar La Shula tenía un mes sin abrir

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Desde hace un mes que el Bar "La Shula", estaba cerrado, informó la directora de Fiscalización, Claudia Gabriela Ramírez Sancén, luego de los hechos suscitados el pasado domingo en la madrugada, donde dos personas fueran asesinadas y 8 más resultaran heridas.

En una entrevista con medios de comunicación, señaló que aunque el bar cuenta con los permisos vigentes para operar, desde hace un mes no abrían; sin embargo, al reportarse un hecho al interior, los inspectores acudieron al sitio y como lo marca el reglamento de establecimientos comerciales y como medida de seguridad, se clausuró el bar, de acuerdo a los artículos 70 Fracción tercera y octava, 80,81 y 82





⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Detienen a 8 presuntos integrantes de un grupo criminal en Irapuato

Añadió que los establecimientos comerciales no solo dependen de Fiscalización, sino también del Estado, por lo que se revisará el caso con sus documentos, así como medidas de seguridad.

El establecimiento estaba cerrado desde hace un mes, ya no lo abrían, ya no estaba funcionando, yo se los puedo mencionar, yo personalmente revisé ese y otros establecimientos y estaba cerrado, con luces apagadas, adentro no se escuchaba música, no había reportes y no sabemos a puerta cerrada qué es lo que ellos realizaban, eso sí lo desconocemos

Puntualizó que la licencia estaba activa ya que la entrega la Secretaría de Finanzas.

Finalmente señalo que la multa que recibirá dicho establecimiento, es de 75 UMAS, la cual tiene un costo de 86.88 lo que da una multa de 6 mil 516 pesos.