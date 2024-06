Balean a tres personas en León Uno y otro más en el Coecilo

León, Gto. Esta noche de martes, tres personas fueron víctimas de una agresión armada, en la colonia León Uno. Dos de ellos son reportados graves de salud.

El ataque, ocurrió a las ocho de la noche, en la calle Ignacio Cuevas, entre el bulevar Agustín Téllez Cruces y la calle Antonio Hernández M, en la colonia ya mencionada.

De acuerdo a la primera información proporcionada por las autoridades en el lugar del ataque, las víctimas, tres hombres de quienes hasta ahora no se ha revelado la identidad, iban llegando a un domicilio.

Testigos revelaron que iban entrando a la casa, cuando en ese momento, llegaron hombres armados a bordo de una motocicleta y les dispararon en varias ocasiones.

Vecinos de la zona informaron que escucharon alrededor de 15 disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato reportaron los hechos a las autoridades. En las llamadas a los números de emergencia 9-1-1 informaban que al parecer una persona ya no tenía vida, por lo que se generó una pronta movilización policíaca al lugar.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal quienes de inmediato acordonaron la escena con cinta amarilla para resguardar los casquillos y otros indicios.

Paramédicos de Bomberos y Cruz Roja, arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital. Dos de ellos se reportan graves.

Una de las víctimas fue identificada de manera preliminar con el apodo de "El Contras". Los otros tres permanecen como no identificados.

BALEAN A OTRO EN EL COECILLO

A la misma hora, se registró otro ataque con armas de fuego. Esto ocurrió en la calle Chayote esquina con Palo Cuarto en el Barrio de El Coecillo.

En este lugar vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego por lo que de inmediato oficiales de la Policía Municipal y la Guardia Nacional llegaron al lugar.

Al arribar al sitio localizaron únicamente dos casquillos percutidos, de los que no fue especificado el calibre, por lo que los indicios fueron asegurados y no se colocó acordonamiento, ya que las autoridades no encontraron a ninguna persona herida.

Momentos después, un hospital reportó el ingresó de un joven lesionado con arma de fuego. El herido se identificó con el apodo de "El Changuis", quien precisó que había sido agredido en la ubicación mencionada. Los agresores huyeron en una moto.