Balean a hombre en San Pancho y muere en hospital

San Francisco del Rincón, Gto.- Un hombre de 42 años murió mientras recibía atención médica en un hospital, luego de haber sido agredido a balazos en la colonia Renovación.

El hecho ocurrió la mañana del martes, en el parque de la colonia ya mencionada, ubicada entre la calle Brasil y la esquina con 5 de Mayo. Ahí se encontraba José cuando hombres armados llegaron y le dispararon en varias ocasiones.

Sus familiares lo llevaron de inmediato a un hospital privado, donde horas más tarde perdió la vida debido a los disparos que recibió en la cabeza y el pecho.

La zona del ataque no fue acordonada pues no se encontraron casquillos ni ningún otro indicio que abonará a la carpeta de investigación. Aunque se realizaron operativos por la zona para dar con los responsables, no hubo rastro de ellos.