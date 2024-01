Balean a hombre en Piletas III

León, Gto.- Un hombre resultó lesionado esta tarde, al ser agredido con una pistola de balines en las calles de la tercera sección de la colonia Piletas. Los agresores no fueron detenidos y las heridas que sufrió el hombre no fueron de gravedad.

Este hecho, fue reportado a las dos de la tarde de este martes, cuando un joven de quien no fue proporcionada su identidad, se encontraba a las afueras de una vivienda, en la calle Andújar entre Cerro de Chaveta y Chinchón, cerca del arroyo Marichis.

Según lo informado, el lesionado se encontraba sentado en la banqueta afuera de un domicilio cuando al menos dos hombres llegaron al lugar y le dispararon.

Algunos testigos informaron que luego de la agresión, los sujetos huyeron corriendo.. Otros precisaron que escaparon a bordo de una motocicleta pero no brindaron mayores características.

Al verlo herido, los testigos llamaron a los números de emergencia 9-1-1. En los reportes las personas reportaban que la víctima ya había fallecido por lo que el hecho generó una gran movilización por parte de la Policía Municipal.

También una ambulancia con paramédicos de Bomberos llegó al lugar y revisaron al hombre. Descartaron que hubiera fallecido e incluso no fue necesario su traslado a ningún hospital, ya que las lesiones que sufrió no fueron de gravedad.

Una vez que le brindaron los cuidados médicos necesarios, los socorristas se retiraron del lugar al igual que los preventivos municipales.

La identidad del lesionado no fue revelada y tampoco se precisó en qué parte del cuerpo fue herido por los balines. Debido a que en el lugar no fue localizado ningún tipo de indicio, la zona no fue acordonada con cinta amarilla.

En el sitio, permanecieron los elementos de La Guardia Nacional y realizaron patrullajes preventivos en la zona. Posteriormente también se retiraron del lugar. Los motivos de esta agresión armada, no fueron revelados.