Balean a hombre en la colonia Fracciones de San Nicolás

León, Guanajuato.- La tarde de este domingo, un hombre fue baleado en la colonia Fracciones de San Nicolás, al ser trasladado a un hospital privado de la ciudad para recibir atención médica en una camioneta PT Crusier plata, ésta choca con otro vehículo.

Los hechos se llevaron a cabo a la 1:30 de la tarde sobre el bulevar La Luz a la altura de la calle Carlo Magno, cuando uno o varios hombres armados llegaron y le dispararon a su víctima en el píe izquierdo.

Sin embargo, el afectado no fue identificado, pues no quiso proporcionar datos y fue trasladado por su cuenta a un hospital de la ciudad. No iba de gravedad.

Fue sobre el bulevar La Luz a la altura del entronque del Eje Metropolitano donde choca con un auto Sedán Derby.

Los tripulantes de la camioneta abandonaron su unidad y en otro vehículo huyeron al hospital para estabilizar al lesionado, pero más tarde fue trasladado al Hospital General León.