Balean a hombre en Flores Magón y muere en el hospital en León

León, Gto.- Un joven de 20 años, falleció en el área de urgencias de un hospital privado de la colonia Flores Magón, luego de ser víctima de un ataque armado. Las autoridades ministeriales y municipales precisaron que la agresión dolosa ocurrió a siete cuadras del nosocomio.

El ahora occiso, fue identificado con el nombre de Marío Jonathan Dolores de 20 años, quien fue trasladado por sus familiares al hospital.

Policiaca Hallan restos humanos dentro de un barril en San Francisco del Rincón

Los hechos

De acuerdo a lo referido por las autoridades y algunos testigos, Marío Jontahan se encontraba a las afueras de un domicilio, ubicado sobre la calle Uno, entre las calles Luis Long Sur y la calle Hombres Ilustres

Algunos testigos informaron que hombres armados a bordo de una motocicleta de color negro llegaron y le dispararon en al menos cinco ocasiones, provocando heridas de gravedad en diversas zonas del cuerpo.

Los agresores huyeron del lugar y los familiares de la víctima al escuchar las detonaciones de arma de fuego salieron a la calle para ver qué sucedía. Al encontrar a Jonathan lesionado y tirado sobre el piso, lo abordaron de inmediato a un vehículo particular y lo trasladaron a un hospital ubicado a siete calles del lugar, sobre el bulevar Mariano Escobedo y la calle Hombres Ilustres en la misma colonia.

Muere en urgencias

Mario Jonathan Dolores fue ingresado al área de urgencias del hospital, pero cuando los doctores quisieron brindarle la atención médica confirmaron que ya no tenía vida, por lo que hicieron el reporte correspondiente a las autoridades municipales.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Elementos de la Policía Municipal se dirigieron al hospital y al lugar del ataque. En ambos sitios se realizaron los protocolos correspondientes para la preservación de indicios y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Policiaca Asesinan a conductor de un auto en Nápoles, Silao

Un baleado en Los Olivos

A las 08:30 horas de la noche, un hombre de 30 años identificado como Duioney, se autolesionó con un arma de postas y solo sufrió un rozón por lo que no fue necesario su traslado a ningún hospital y al no haber indicios en la escena, no se realizó el acordonamiento con cinta amarilla y las autoridades se retiraron de inmediato del lugar. Esto fue en la Avenida La Piscina y la esquina con la calle María de la Luz.