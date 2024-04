Balean a hombre de 70 años en colonia Los Ángeles

León, Gto. Un hombre de 70 años, fue agredido a balazos la mañana de este viernes en la colonia Los Ángeles. El agresor fue un solitario sujeto que huyó a bordo de una motocicleta.

Policiaca Matan a ciclista en brisas del campestre

El ataque con armas de fuego, fue reportado en punto de las siete de la mañana, sobre el bulevar Saturno casi esquina con el bulevar Francisco Villa. Lo que se sabe hasta el momento, es que la víctima identificada como José de 70 años, iba caminando por el sitio.

Fue en ese momento, que un hombre a bordo de una motocicleta, arribó al lugar y le dio alcance, accionando un arma de fuego y disparando en al menos tres ocasiones contra el adulto mayor.

Una vez cometido el ataque, el agresor huyó a bordo de su motocicleta de color negra con rojo. Los testigos mencionaron que el hombre vestía una sudadera de color blanco con rojo.

José se desvaneció sobre el piso y testigos del atentado llamaron a los números de emergencia 9-1-1, para reportar el ataque y al mismo tiempo se acercaron al lesionado para brindarle ayuda.

Policiaca Hallan cadáver de mujer en la Laborcita

Cuando los policías llegaron y vieron a la persona lesionada, solicitaron de inmediato una ambulancia. Paramédicos de Cruz Roja, llegaron al lugar y le brindaron el auxilio necesario para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde su estado de salud fue reportado reservado.

Por el momento se desconocen los motivos de la agresión. El responsable del ataque no fue detenido a pesar de los operativos realizados por la policía y debido a que no se encontraron indicios en el sitio, no se realizó ningún acordonamiento por lo que una vez que José fue llevado al Hospital, los uniformados se retiraron.