Balean a "el chino"; Guardia Nacional choca a una cuadra del evento

León, Gto.- Entre la vida y la muerte se debate un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien fue atacado por varios sujetos a bordo de motocicletas; momentos después del reporte, a solo una cuadra, elementos de la Guardia Nacional chocaron contra un vehículo particular.

LO BALEAN

El primer reporte se registró sobre la calle Agustín Melgar, entre Malecón del Río de los Gómez y la calle Juan de la Barrera, en la colonia Héroes de Chapultepec, donde un hombre identificado con el alias de "El Chino", de aproximadamente 25 años de edad, resultó con diversas heridas de bala.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, "El Chino" se encontraba en la calle, cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se le acercaron, cruzaron algunas palabras y posteriormente sacaron de entre sus ropas armas de fuego y dispararon en varias ocasiones.

Al ver que las balas dieron en el blanco, emprendieron la huida rápidamente; al mismo tiempo, vecinos realizaron sus reportes correspondientes al 911, por lo que en cuestión de minutos hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, acompañados de Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja.

Estos últimos estabilizaron al hombre y posteriormente lo trasladaron en condiciones críticas de salud a una institución médica, donde de forma preliminar pudo saberse que presentaba cuatro impactos en diferentes partes de su cuerpo, lo que lo mantenía entre la vida y la muerte.

Aún se desconoce el motivo de la agresión, así como mayores características de los presuntos responsables; debido a que en la zona se localizaron diversos casquillos percutidos e indicios importantes, la calle fue acordonada y cerrada a la circulación, esto hasta la llegada de la Fiscalía General del Estado, autoridad que será la encargada de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

En el lugar del ataque sólo quedó una mancha de sangre y un zapato, propiedad de "El Chino".

CHOCA GUARDIA NACIONAL

Elementos de la Guardia Nacional a bordo de una unidad oficial con número económico 28208, que se trasladaban hasta el lugar donde "El Chino" fue baleado, se vieron involucrados en un choque vehicular, que dejó como saldo cuantiosos daños materiales.

Este percance vehicular se registró en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Fernando Montes de Oca, de la colonia Los Reyes, a solo una cuadra donde un hombre de 25 años de edad habría sido baleado.

Durante el choque, un elemento de aproximadamente 30 años de edad, resultó con lesiones de consideración, puesto que al momento del choque viajaba en la parte trasera y cayó al piso tras la colisión contra un automóvil Jetta Sport en color blanco.

Rápidamente, al lugar llegaron más uniformados y una ambulancia de Protección Civil, esta última atendió a los involucrados en el choque, algunos fueron valorados en el lugar y se determinó que no era necesario su traslado a una clínica médica, a excepción de un elemento, el cual presentaba mayores lesiones.

Por lo anterior, el conductor del vehículo Jetta fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, autoridad que será la encargada de comenzar con las investigaciones del percance y determinar la situación jurídica de los involucrados.

¿CIRCULABA SIN TORRETA ENCENDIDA?

"Ellos venían en sentido contrario (por la calle Juan de la Barrera), yo iba por aquí (calle Fernando Montes de Oca) y dicen que tenían torreta, pero no traían nada, si las escucho, yo me paro, pero no traían nada; yo me quise frenar, pero me agarro de imprevisto y les pegue en mero en medio y ya con la llanta me atore y ahora ellos me pegaron a mí", mencionó Guillermo, conductor del vehículo Jetta.

"Ellos dicen una cosa y yo digo otra, hay un herido, yo creo que me van a detener", agregó Guillermo.

Afortunadamente, en el lugar se encuentran varias cámaras de videovigilancia de los negocios cercanos, mismas que pudieron haber captado como ocurrieron los hechos.

POR LA MAÑANA SE REGISTRÓ OTRO CHOQUE

De acuerdo con información preliminar, una unidad de Policía Vial habría sido chocada por el conductor de un vehículo Chevrolet Spark en color azul, cerca de las 05:38 horas de este domingo, sobre el cruce del bulevar Aeropuerto y la avenida Asís, de la colonia San José el Alto.

En el percance se vio involucrada la unidad 056 de Policía Vial y un Spark, este último conducido por Juan Francisco.

De acuerdo con lo informado, la unidad oficial estaba abanderando el sitio de un accidente vial entre particulares, cuando el conductor del Spark chocó contra la parte trasera de la unidad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ni pérdidas humanas que lamentar.