Balean a dos hombres en León

León, Gto.- En hechos distintos dos hombres fueron agredidos a balazos la tarde de este viernes en las colonias San Juan Bosco y Lomas de Medina. Ambas personas se encuentran fuera de peligro y en ninguno de los casos se reportaron personas detenidas.

San Juan Bosco

El primer caso fue reportado minutos antes de las tres de la tarde, en la calle Barcelona esquina con la calle Navarra, en los límites de la colonia San Juan Bosco y Lomas de Vista Hermosa.

En la información preliminar sobre el hecho se sabe que la víctima, de quien no se ha proporcionado la identidad hasta el momento, es que iba saliendo de su casa, aparentemente iba a la tienda cuando fue interceptado por sujetos armados quienes sin mediar palabra le dispararon.

Algunos vecinos indicaron que escucharon al menos dos disparos de arma de fuego y vieron a los agresores retirarse del sitio.

La víctima recibió un rozón de bala en una de sus rodillas y fue auxiliado por sus familiares quienes de inmediato quisieron trasladarlo a un hospital. Rápidamente llegaron elementos de la policía municipal, para atender el reporte hecho a los números de emergencia 911 por los vecinos.

El lesionado no quiso recibir atención médica por parte de los paramédicos, mencionó que conocía a sus agresores pero no reveló los motivos de la agresión y expresó su deseo de no presentar denuncia contra ellos. Finalmente sus familiares lo llevaron a un hospital y su estado de salud fue reportado estable y fuera de peligro.

Al lugar también llegaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pero debdo a que no se localizaron indicios, no fue necesario realizar el acordonamiento correspondiente.





Lomas de Medina

El segundo hecho, fue reportado a las cinco de la tarde en la calle Reforma Agraria esquina con Lomas de las Bugambilias, en la colonia referida. En la poca información que se tiene sobre este ataque, se sabe que hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron al lugar.

Al tener a la vista a la víctima, le dispararon en dos ocasiones causándole lesiones en el abdomen. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja y oficiales de la Policía Municipal y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), para atender el reporte.

Los socorristas trasladaron al lesionado a un hospital y su estado de salud fue reportado estable. En la zona no fueron localizados casquillos por lo que tampoco acordonaron el área.