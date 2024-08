Balean a adolescente en Jardines de San Juan en León

León, Gto.- Un jovencito de 14 años de edad, fue agredido a balazos en la colonia Jardines de San Juan y su estado de salud es reportado delicado. El responsable fue un solitario sujeto del que sólo se informó que huyó corriendo.

Los hechos fueron reportados a las 13:47 horas del mediodía, por un hospital privado, ubicado sobre el bulevar La Luz, muy cerca de la esquina con el bulevar Karol Wojtyla, colonia San Nicolás de los González.

Reporta el hospital

El personal médico del nosocomio informó a las autoridades, que minutos antes de las dos de la tarde, unas personas habían llegado al hospital, solicitando atención para un menor de 14 años de edad, quien había sido lesionado con armas de fuego.

Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes se entrevistaron con los familiares del menor y con el mismo lesionado, quien les indicó que se encontraba en las inmediaciones de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Jardines de San Juan.

El agresor huyó corriendo

El adolscente, identificado únicamente con la inicial “R”, precisó a las autoridades, qué el agresor era un hombre delgado y de cabello largo, quien luego de dispararle, huyó corriendo del lugar.

El hecho fue dado de conocimiento a las autoridades ministeriales, pero al parecer el menor no quiso denunciar a su agresor.

Los motivos del ataque se desconocen y aunque no se precisó en qué parte del cuerpo sufrió las lesiones el jovencito, su estado de salud fue reportado delicado, pero el personal médico logró estabilizarlo y ya se recupera de las heridas que sufrió.

Los oficiales de la Policía Municipal acudieron al lugar del ataque, pero al no localizaron ningún indicio y al saber que no habría denuncia contra el responsable por parte del afectado, no se realizaron los protocolos de acordonamiento correspondientes.