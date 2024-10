Atropellos en León dejan un muerto y tres mujeres lesionadas en una hora

León, Gto.- Un hombre sin vida y tres mujeres más lesionadas, fue el saldo de diversos atropellos registrados en menos de una hora en la ciudad. Los percances se registraron en las colonias Zona Centro, La Brisa, Los Ángeles y La Carmona.

LOS ÁNGELES

El primer hecho se registró cerca de las 18:30 horas, sobre el bulevar Francisco Villa, después de su cruce con Vicente Valtierra, en la colonia Los Ángeles, donde una mujer de la tercera edad al intentar atravesar la vialidad fue atropellada. Rápidamente personas que pasaban por el lugar auxiliaron a la mujer, la cual no pudo ser identificada en el lugar; a la llegada de los Policías Viales confirmaron los hechos, en cuestión de minutos arribaron paramédicos, quienes atendieron a la mujer lesionada. Posteriormente fue trasladada a recibir atención médica, donde a su llegada fue reportada en condiciones delicadas de salud, por lo que actualmente se debate entre la vida y la muerte, a causa de una lesión considerable que recibió en la cabeza.

LA BRISA

El segundo hecho se reportó sobre el bulevaren su cruce con la calle, de la colonia, donde un vehículo Pointer de color rojo, conducido por un joven que se quedó en el lugar de los hechos, colisionó contra unade aproximadamente 30 años de edad, en dicho cruce. Esta última fue atendida en el lugar por elementos de Protección Civil, quienes la estabilizaron y la llevaron a un hospital cercano para su valoración médica.

ZONA CENTRO

Un tercer hecho fue reportado sobre el bulevar, esquina con la calle, en la, a solo unos metros del puente peatonal y del Descargue Estrella. Lugar donde un, hasta el momento sin identificar, que tripulaba unacon blanco y sin frenos, perdió la vida luego de haber sido atropellado por el conductor de unconocido como "oruga" de la, con número económico. Este último fue detenido en el paradero que se encuentra sobre Miguel Alemán y la calle Nuevo León, en cuanto a su conductor no se brindaron datos, sin embargo, algunas versiones preliminares señalaron que había escapado del lugar, sin que esto haya sido confirmado por alguna autoridad. Aunque el fallecido no fue identificado en el lugar, algunas personas que pasaban por la zona, señalaron que se trataba de un hombre el cual circulaba sobre la calle Belisario Domínguez con dirección al, cuando al atravesar la Avenidafue atropellado por el autobús. "Iba en la bici pero creo que no tenía frenos, el camión sí lo vio pero no se paró, le pasó por encima, le destrozó la cabeza, sus sesos quedaron regados, fue una imagen muy fea", señaló un comerciante de la zona. Es de mencionar que hasta el momento no ha sido identificado, su cuerpo quedó cubierto con un plástico de color naranja, posteriormente las personas de la zona le colocaron un sirio dentro de un recipiente transparente. Las cámaras de la zona fueron revisadas por las autoridades, con la esperanza de que estas captaran lo ocurrido y así esclarecer los hechos; por el deceso del ciclista, la vialidad se vio afectada y solo se le permitió el paso al transporte urbano de la zona.

LA CARMONA

Cerca de las, un reporte más llegó a los números de emergencia, en este señalaban que una mujer la cual se identificó con el nombre de, había sido atropellada sobre el cruce de los bulevares. Sin embargo, esta decidió no quedarse en el lugar, tomó uncon dirección a la estación de, y posteriormente al sentirse mal solicitó auxilio médico, por lo que fue seguida mediante las cámaras de, para luego brindarle atención prehospitalaria.