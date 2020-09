Atropellan a 90 peatones en lo que va del año

León, Gto.- De enero a agosto del presente año, un total de 90 peatones han sido atropellados. Algunos no sufrieron lesiones, 66 presentaron heridas y otros tres fallecieron. Para crear conciencia, la dirección de Tránsito continúa con sus operativos de educación vial.

Por ello y en seguimiento a la campaña que inició hace unas semanas, se hizo la recreación de un percance en el tema de peatones, luego de los incidentes ocurridos en lo que va del año.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Vuelcan ministeriales en la Alterna Celaya-Villagran

El encargado de Educación Vial, Sergio Carrales, indicó que se montó una campaña en bulevar Juan Alonso de Torres y Camino a Alfaro, en donde se tuvo un dispositivo de vigilancia y actuación como en un accidente real, en el que murió una persona, y se dieron recomendaciones de seguridad, tanto a los automovilistas como a los peatones.

Hicimos las recomendaciones de que crucen por las áreas destinadas para tal fin y por su seguridad. Que lo hagan por las esquinas, que no lo hagan de forma transversal a la circulación de los bulevares y las avenidas.

“Les recordamos que debemos de observar las siguientes indicaciones: no exceder los límites de velocidad; no hacer uso del teléfono celular mientras se conduce; no ingerir bebidas embriagantes y, lo más importante, respetar las indicaciones de los semáforos y dispositivos de control vehicular porque son para su seguridad”, explicó Sergio Carrales.