Atropella "oruga" a peatón en zona centro de León

León, Gto.- Al mediodía de este viernes, un hombre fue atropellado por una unidad del Sistema Integral de Transporte de la ciudad de León y su estado de salud es reportado grave. El conductor del camión urbano articulado, fue detenido.

En el López Mateos

Este accidente fue reportado en punto de las 12:00 horas del mediodía, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, entre la avenida Miguel Alemán y la calle Aquiles Serdán, en la zona Centro y los límites con la colonia Obrera.

José de 47 años, quiso atravesar entre los vehículos, a mitad del bulevar, sin usar el puente peatonal o el paso semaforizado ubicado a escasos metros del lugar.

Al esquivar los carros, cruzó al carril exclusivo de la oruga y no se percató de que una “oruga” venía circulando por el lugar, por lo que no pudo esquivarlo y el conductor no pudo frenar, relataron algunos comerciantes qué fueron testigos del percance.

Entre la vida y la muerte

El hombre fue atropellado y el conductor del camión articulado, detuvo su marcha. Paramédicos y oficiales de la Policía Vial, así como agentes de Movilidad arribaron al lugar para atender el reporte.

José se debate entre la vida y la muerte presenta traumatismo craneoencefálico severo y lesión en tórax. Fue trasladado al Hospital General de León.

En tanto, Victor Hugo, conductor del camión con número económico LET-185, fue trasladado a los separos policiacos en calidad de presentado, para rendir su declaración y deslindar las responsabilidades, mientras que la unidad fue retirada del lugar. Los pasajeros que iban a bordo, fueron abordados a otra unidad.

En el bulevar Adolfo Lóepz Mateos, se generó un gran congestionamiento vehícular, desde el Parque Hidalgo hasta Malecón del Río, ya que solo uno de los carriles fue dejado para el tránsito vial. Medía hora después, la circulación fue abierta.





Antecedentes

Apenas el miércoles, un camión de la ruta 53 se quedó sin frenos en la carretera León-San Francisco del Rincón. Ocho personas, entre ellas el conductor y una mujer embarazada resultaron lesionados. El percance ocurrió a las 07:30 horas de la mañana, en la bajada de Cumbres la Gloria, en la colonia Piedra Blanca.

El martes, en Loma Dorada, un motociclista identificado como Rodolfo resultó lesionado en un choque contra un camión con número económico LE-221 de la ruta ruta 81 conducido por Norberto.

El 13 de febrero, Juan Manuel fue atropellado por una oruga en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y Peñitas. El conductor del camión huyó y días después, el lesionado falleció.

El miércoles 11 de febrero, un camión de la ruta auxiliar 3, conducido por María del Carmen, chocó en la salida de la micro estación Ibarrilla. Cinco personas resultaron lesionadas.

El lunes 9 de febrero por la noche, una "oruga" chocó contra un taxi ejecutivo en el bulevar Adolfo López Mateos esquina con la calle 20 de enero en la zona Centro. Siete personas resultaron lesionadas.

El 24 de enero, un tráiler chocó contra un camión de la ruta auxiliar X 73, donde cinco pasajeros resultaron lesionados. Esto ocurrió a las 06:40 horas de la mañana en el bulevar Delta esquina con Jerez de Guadalupe en la colonia Valle de Jerez.