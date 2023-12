Asesinan a hombre en Santa Ana AC

León, Gto.- Un hombre fue asesinado este sábado en las calles de la colonia Santa Ana AC. Se desconoce quiénes fueron los responsables y el motivo de este crimen.

CALLE MONTE KENIA

El hecho, fue reportado a las ocho de la mañana de este sábado, en la calle Monte Kenia y la esquina con Monte Malintzi, en la colonia mencionada ubicada a espaldas de las instalaciones de La Región A de la Fiscalía General del Estado.

A esa hora, vecinos comentaron que escucharon al menos cinco disparos de arma de fuego. Segundos después salieron a la calle y vieron a un hombre tendido sobre el piso y herido.

Al llamar a los números de emergencia 9-1-1, acudieron paramédicos de Bomberos, quienes certificaron que la víctima ya no tenía vida.

Junto al cuerpo, se encontraron varios casquillos percutidos por lo que la escena fue acordonada por elementos de la Policía Municipal. En las labores de resguardo también apoyaron efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.





SIN IDENTIFICAR

La víctima no fue identificada. Tampoco se proporcionaron características físicas ni vestimentas. Vecinos de la zona informaron no conocerlo y precisaron que en esa calle, hay un presunto punto de venta de droga a la que acuden varias personas, por lo que presumen que salió o se dirigía a ese lugar. Esto no fue confirmado por ninguna autoridad.

Al lugar llegaron Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado quienes al terminar sus labores ministeriales y periciales trasladaron el cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia, determinar causas de muerte, indagar su identidad y esclarecer el crimen.

Con este hecho, se contabilizan 41 homicidios dolosos registrados en lo que va del mes de diciembre en la ciudad de León.