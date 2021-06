Asaltan a vendedora de quesadillas en Valle de Señora

León, Gto.- En menos de tres minutos, una vendedora de quesadillas fue asaltada en su domicilio, en la colonia Valle de Señora. Los responsables fueron tres hombres que huyeron en un vehículo blanco.

El robo ocurrió a las 07:30 horas de la mañana, en una vivienda de la calle Fósforo entre Titanio y Argeo. La mujer de 60 años de edad, estaba en su casa, preparando todo para la vendimia de quesadillas.

Como todos los días, de lunes a sábado, ella sale a las 07:30 horas de la mañana, para ir a instalarse a la calle Potasio, en donde tiene su puesto en vía pública desde hace 33 años.

La señora, estaba preparando la masa que le llevan los empleados de la tortillería y para quienes deja la puerta abierta del barandal.

“Salí a abrirles la puerta y mientras piqué la verdura, pero en ese momento, escuche ruidos y pensé que había llegado la masa, pero cuando me asomé, vi que entraron tres hombres, se veían jóvenes y delgados, uno de ellos me aventó y me dijo que me sentara, apuntándome con un arma en la cabeza”. Relató la afectada.

Los hombres revisaron todas las pertenencias de la familia, ingresaron a la recamara y movieron el colchón, sacaron la ropa de las cómodas y roperos y tiraron todo.

En tres minutos, los hombres se llevaron algunos electrodomésticos y otros aparatos, además del dinero de la venta de quesadillas.