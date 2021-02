Ancianito muere en el IMSS y le roban su dentadura de oro

León, Gto.- Un señor de 74 años falleció la mañana del martes en la clínica T-21 del IMSS, debido a una infección en los tejidos blandos. La familia de la víctima, denuncia que al señor le fue robada su dentadura de oro. Acudieron a levantar una demanda al Ministerio Público pero esta no procedió.

Así ocurrió

Maximiliano, vecino de la colonia La Marquesa, fue internado el pasado 25 de enero debido a una infección en los tejidos blandos, pero lamentablemente falleció de un choque séptico este martes 2 de febrero alrededor de las nueve de la mañana.

Una hora después, el personal médico del nosocomio, avisó a su hija Aracely, que su padre había fallecido.

Le quitan la dentadura de arriba

“Mi papá estaba en el sexto piso, en la cama 616, cuando me avisaron que ya había fallecido yo subí y mi papá ya estaba dentro de una bolsa, sobre su cama, lo revise y le faltaba la dentadura de la parte de arriba, por lo que le pregunte a los doctores y a la trabajadora social”.

El personal de la clínica, le informó que no sabían nada y que le avisara a la funeraria para que acudieran a recoger el cuerpo del señor.

“Se portaron muy groseros y déspotas, me dijeron que con ellos no era el problema, que nosotros como familia, debimos haberle quitado la dentadura completa para evitar estas situaciones”.

Acuden ante el Ministerio Público

Aracely y dos de sus hermanos salieron del IMSS y ella acudió ante el Ministerio Público, para presentar la demanda, sin embargo, el personal de la Fiscalía le informó que el problema lo tenía que arreglar con el Seguro Social, por lo que no quisieron levantar la denuncia por el robo de la dentadura.

Por la madrugada, la familia acudió a la funeraria para recoger el cuerpo, sin embargo, al llegar e identificar el cadáver en la morgue del seguro, Aracely se percató de que ya le faltaba la dentadura inferior.

Lo llevan a cremar

A pesar de que les reclamó nuevamente, nada pudieron hacer y a las diez de la mañana de este miércoles, el cuerpo fue retirado por el personal de la funeraria para cremarlo.

“No es tanto el dinero, es la acción que hicieron y todavía se dieron el lujo de indignarse y portarse déspotas con nosotros, es una burla que no respeten a los pacientes ni a los fallecidos, no queríamos retirar el cuerpo porque queremos aclarar esto, pero tampoco íbamos a dejar a mi papá ahí tanto tiempo”, expresó Aracely entre lágrimas.

La familia de Maximiliano tiene videos y fotos de cuando el señor estuvo internado y en las mismas se observa que aún tiene su dentadura completa. También cuenta con los audios en donde le reclama al personal médico la situación.