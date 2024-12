Abuso policiaco en León: Acusan a agentes de agredir a hombre discapacitado y destruir su propiedad

León, Gto. - Elementos de la Policía Municipal fueron acusados de cometer un presunto abuso policiaco, en contra de un vecino de la colonia El Retiro, además de agredir físicamente al señalado por destrozar el mobiliario y algunas puertas de la casa. El hecho fue reportado a los números de emergencia 9-1-1 y también se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado. Noticias Vespertinas, solicitó a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, pero no hubo respuesta.

El afectado es el señor José Ortiz, de 63 años de edad, quien es una persona con capacidades diferentes, ya que hace tiempo sufrió la amputación de una de sus piernas y presentó la denuncia ante la Fiscalía sobre este abuso. La carpeta de investigación iniciada de este caso es la número 141832.

La víctima vive con sus hijos y sus nietas de 7 y 8 años de edad. La madre de las niñas, quien era su nuera, falleció hace tiempo, por lo que mientras su hijo trabaja, el señor José las cuida. Su vivienda está ubicada en la calle Sirio de la colonia El Retiro.

“No es justo que los policías entren a mi casa, ese es mi lugar seguro como para qué ellos entren y dañen el poco patrimonio que tengo, según estaban buscando unos detenidos, pues me hubieran tocado, yo les hubiera abierto la puerta y los hubiera dejado pasar a buscar, no así con violencia, no tienen derecho”, platicó el señor José.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Perseguían a dos hombres

En su declaración, José mencionó que él, las niñas y el padre de ellas se encontraban comiendo y tenían la puerta de la vivienda entreabierta. En ese momento, su hijo terminó y se fue a trabajar, el otro se estaba bañando, y fue en ese instante que sucedieron los hechos. Eran alrededor de las cinco de la tarde del viernes 6 de diciembre.

“Aquí en la colonia, hay dos chicos, conocidos como “Jonjuan” y “El Bisco” o “El Disco”. Los vecinos dijeron que venían corriendo porque los policías los estaban siguiendo, en la unidad 484, cuando vieron la puerta de la casa abierta, se metieron y se escondieron en la entrada. Los policías lo vieron, entraron y comenzaron a golpear todo, a destrozar”, relató el señor afectado.

Los policías encontraron a los dos jóvenes, quienes son continuamente detenidos por los policías por diversas faltas y delitos, según el testimonio de José.

Causan destrozos en la casa

“Nosotros nos asustamos, las niñas y yo estábamos en la mesa cuando los policías entraron, yo les reclamé y los empecé a grabar con mi celular. Me tomaron del cuello, me apretaron y me quitaron el teléfono y borraron el video. Para eso ya había muchos policías dentro de la casa, aventaron muebles, voltearon las camas y los colchones, quebraron mi lavadora y dañaron varias cosas, el barandal y también arrancaron una puerta”, detalló el dueño de la vivienda.

José comentó que los dos delincuentes fueron abordados a una patrulla hasta la calle Alhóndiga del Fraccionamiento Hidalgo y ahí fueron transbordados a otra patrulla para ser llevados a los separos.

Dos crímenes en menos de dos horas en León; víctimas pepenaban cartón

Frente a la casa, hay cámaras de videovigilancia que grabaron la llegada y el allanamiento de las autoridades municipales, y relató José que solicitará los videos para tenerlos como prueba.

“Uno de los muchachos detenidos, diario lo agarran, lo sueltan y lo vuelven a agarrar, siempre se meten a la casa, pero ahora si se pasaron con el señor, se pasó de la raya la policía, él es discapacitado y solo cuida a sus nietas”, expresó un vecino de José.