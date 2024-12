Patrulla de Policía Municipal de León choca contra un Tsuru en el Malecón del Río

León, Gto. – Una patrulla de la Policía Municipal, protagonizó un aparatoso accidente en el Malecón del Río al chocar contra un automóvil particular en la colonia Centro. En el percance no hubo personas lesionadas, pero el hecho quedó grabado en las cámaras de C4 (Centro de Cómputo, Comando y Comunicación) y el video fue difundido en redes sociales.

De manera preliminar, se informó que el responsable del choque fue el elemento de la Policía Municipal que conducía la unidad oficial, ya que se pasó la luz roja del semáforo. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana no informó nada al respecto del accidente.

¿A qué hora ocurrió el choque?

El choque fue reportado a las 03:16 horas de la madrugada del miércoles, en el cruce de Malecón del Río de los Gómez y la esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Centro.

El auto con el que chocó la camioneta de la Policía Municipal, fue un auto Tsuru de color verde olivo. Los nombres de los oficiales no fueron revelados y tampoco el del conductor del auto particular. En este hecho no se registraron personas lesionadas.

El video se viraliza en redes sociales

Horas más tarde, el video de las cámaras del C4, comenzó a circular en redes sociales. En la grabación de tan sólo 30 segundos, se observa como el oficial circulaba sobre Malecón del Río en dirección a la Calzada de los Héroes.

Por el bulevar Adolfo López Mateos, circulaba el auto Tsuru, con la luz verde, cuando el oficial lo chocó.

Cuatro choques de Policía Municipal en menos de dos semanas

El 26 de noviembre, una unidad de la Policía Municipal de León, protagonizó un accidente vehicular en la colonia Real de San José. Cuatro personas resultaron heridas en el choque entre la patrulla y una camioneta Toyota gris.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 12:00 horas de este martes, sobre el bulevar José María Morelos esquina con la calle Fray Conrado de Offida, de la colonia en mención.

Las personas lesionadas fueron Benita "N", de 62 años, Miriam del Carmen "N", de 38 años, Alma Berenice "N", de 36 años y Denisse "N", entre las que se encuentra una uniformada.

El domingo 22 de noviembre por la madrugada, una patrulla colisionó con un vehículo particular y posteriormente los uniformados terminaron por incrustarse en la pared de la empresa Flecha Amarilla, ubicada en la colonia San Felipe de Jesús.

Horas después, al anochecer, derivado de una persecución tras un atropello, una unidad de Policía Vial, debido a la velocidad, perdió el control de su vehículo y colisionó con un poste de metal de alumbrado público, para luego volcarse sobre el Libramiento José María Morelos.