Accidente deja vehículo volcado en el Eje Clouthier de Celaya

CELAYA,Gto.- Los tripulantes de un vehículo se salvaron de milagro tras volcarse el vehículo en el que viajan en el Eje Clouthier, hechos suscitados la mañana de este domingo.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo a los hechos, estos se suscitaron 10:40 de la mañana, cuando a través de grupos de redes sociales y grupos de WhatsApp circuló la fotografía de un vehículo color rojo volcado, justo sobre el Eje Clouthier y esquina con Avenida Torres Landa, así como a varios ciudadanos ayudando a los tripulantes.

No hubo personas heridas. | Foto: Cortesía

Datos recabados por este medio y de acuerdo a fuentes cercanas señalaron que los tripulantes, de dicha unidad circulaban sobre el Eje Clouthier cuando perdieron el control y al volantear volcaron quedando en el carril de baja con las cuatro llantas para arriba. De manera inmediata, ciudadanos que circulaban por la zona así como conductores se detuvieron para poder apoyar a las personas que tripulaban dicho vehículo.

Asimismo realizaron las llamadas al sistema de emergencias 911, para solicitar el apoyo de una ambulancia. Hasta el sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos así como paramédicos a bordo de la ambulancia, de esta misma institución, quienes revisaron a las víctimas, mismas que afortunadamente no presentaban heridas de gravedad, solo algunos golpes que no ponían en peligro su vida, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Policiaca Accidente fatal en la carretera Celaya-Apaseo el Grande deja un muerto

Asimismo el personal de bomberos realizó la inspección para evitar el derrame de líquidos. Posteriormente arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderaron la zona mientras se realizaba el levantamiento del vehículo para evitar con ello otro accidente.

Finalmente una grúa se encargó de levantar el vehículo y llevarlo a un corralón, mientras los tripulantes realizaban lo conveniente con las autoridades correspondientes.