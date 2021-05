Abre Estadio León al 50% para repechaje ante Toluca

León, Guanajuato.- Primero fue el 30, luego el 35 y ahora el Club León ha anunciado que tendrá la mitad de su estadio disponible para el duelo de repechaje del próximo domingo ante los Diablos Rojos del Toluca.

Esta será la sexta ocasión en el torneo en que La Fiera sea vista por su afición, recordando que luego de un año las puertas de la “guarida” volvieron a abrirse el pasado 15 de marzo para el partido de la fecha 11 contra Necaxa.

Pero al igual que en los últimos juegos, no se contará con venta de boletos en taquillas, sólo a través del sistema electrónico de tradición; de igual forma, no se tendrá venta de alimentos y bebidas, no habrá servicio de estacionamiento, el ingreso quedará prohibido a menores de 12 años y el uso del cubrebocas al interior del inmueble es obligatorio.

Las puertas del Nou Camp abrirán en punto de las 16:00 horas y para entrar se deberá pasar por un filtro sanitario donde se realizará la toma de temperatura y la colocación del gel antibacterial. Los accesos son específicos para cada localidad y todos se ubicarán sobre el lado del bulevar Adolfo López Mateos.

En lo que concierne a los abonados, este jueves podrán hacerse de un boleto extra en la venta exclusiva en línea, mientras que la venta general iniciará el jueves hasta agotar existencias.

Asimismo, los dueños de palcos y plateas deberán presentar su tarjeta vigente que corresponde a la temporada 2019-2020. Los palcos ya podrán gozar de un 100 por ciento de su capacidad, sin embargo, al igual que en las tribunas es indispensable portar cubrebocas o mascarillas.

De esta manera, León inicia la parte final del Guard1anes 2021 junto a su gente y con la misión de alcanzar un nuevo bicampeonato.