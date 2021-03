Abogado acusa abuso de autoridad en Tránsitos Municipales de León

León, Gto. Un abogado fue golpeado y detenido arbitrariamente por elementos de Tránsito Municipal de León, en uno de los accesos de la colonia Brisas del Carmen.

El incidente entre el ciudadano y las autoridades municipales, ocurrió a las 13:00 horas de este jueves, cuando el afectado viajaba por el bulevar La Luz, con su esposa y su hijo pequeño a bordo de un vehículo rumbo a su casa.

Claudia, esposa de Ramón “N”, contó que su marido fue golpeado por tránsitos que se lo llevaron a bordo de la unidad rotulada con el número 020.

“Veníamos a nuestra casa, le marcaron por teléfono, contesta y me lo pasó, entonces pasa una patrulla y le dijo que se detuviera pero pensamos que le decía al camionero y mi esposo se siguió, después una patrulla nos cerró el camino y mi hijo casi se sale por el parabrisas”, contó Claudia.

La esposa del abogado explicó que a pesar de que Ramón les demostró que su actuar era inconstitucional, los elementos de tránsito lo comenzaron a golpear mientras lo tenían sometido en el piso.

“Lo tiraron en el suelo, yo les lloré e imploré que por favor no lo golpearan porque tiene una placa en la cabeza, lo pueden matar, yo tenía a mi hijo en brazos y no se detuvieron, la policía se puso al brinco y querían levantar el coche a una pensión mientras se llevaron a mi esposo a golpes y nunca me dijeron a dónde se lo llevaron”, dijo.

La ciudadana que no radica en la ciudad de León, señaló que tras ser detenido su esposo, salió a buscarlo a todas las delegaciones ya que en algunas de sus instalaciones no había registro de su detención.

“No me explicaron el motivo por el que fue arrestado, yo solo escuchaba gritos de mi hijo y los golpes a mi esposo, después se lo llevaron con las esposas a fuerzas, lo sometieron y se lo llevaron en una patrulla, no me dijeron a dónde iba ni qué iba a pasar con él”.

Más tarde, Claudia pudo localizar a su esposo en barandilla, donde pagó una multa por ser liberado.

Claudia dijo que cuando hizo la denuncia en sus redes sociales, recibió mensajes de la ciudadanía que le indicaron que la unidad 020 de tránsito, suele verse relacionada en situaciones de abuso similares al que sufrió.

Por último Claudia aseguró que la mañana del viernes, acudirá al Ministerio Público para interponer la denuncia por el abuso de la autoridad en contra de los funcionarios municipales que participaron en la detención.