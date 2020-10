abandonan en una caja de pizza a bebé

La noticia de un bebé recién nacido abandonado en la zona centro del municipio de Tlaltenango, en Zacatecas, conmovió a cientos de usuarios en las redes sociales. Y es que según la publicación del hecho, el recién nacido fue encontrado en una caja de pizza con una nota donde se explicaba la razón por la cual habían decidido tirarlo a su suerte.

En el escrito, se pudo leer que la madre murió luego de dar a luz. Por lo que la abuela, al no tener dinero para hacerse cargo del niño, optó por dejarlo en el lugar ya mencionado: “Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y yo no tengo para mantenerlo, ojalá tenga mejor vida y que Dios me perdone”.

Según el reporte, el bebé fue encontrado en el cruce de las calles Allende y Zacatecas por elementos de Protección Civil (PC) Y Bomberos, mismos que dieron a conocer el caso detallando que el menor se encontraba a la intemperie.

Por otra parte, tras revisarlo fue trasladado al IMSS Bienestar para hacerle una valoración médica y así poder continuar con los trámites legales. “La vida te forma pero no te prepara para situaciones así”, expresaron los elementos de PC tras describir lo sucedido como un sin in de “sentimientos encontrados”.

Asimismo, el presidente municipal Miguel Ángel Varela expresó su tristeza y aseguró que él mismo se hará cargo del bebé, del que se refirió como una “hermosura, criatura de Dios”. “Mientras se lleva a un albergue me haré cargo de los gastos del bebé el tiempo que sea necesario; Dios nos da para también apoyar a los más desprotegidos”.