Washington avala a interina de Bolivia

WASHINGTON. El presidente de EU, Donald Trump, expresó su apoyo a la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y advirtió de la violencia que provocan tanto en ese país "como desde lejos".

"Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres", escribió Trump en Twitter, en la primera alusión directa a la presidenta interina, que asumió el cargo pasado 12 de noviembre tras la salida del entonces gobernante Evo Morales.

Áñez, por su parte, agradeció a su homólogo estadounidense por el apoyo que manifestó hacia el Gobierno transitorio boliviano.

"Agradecemos el respaldo del Presidente de los Estados Unidos, @realDonaldTrump. Nuestra labor es pacificar nuestra patria y convocar a elecciones, así como lo ha manifestado la ciudadanía", escribió Áñez en Twitter, en respuesta a un mensaje que minutos antes publicó Trump en la misma red social.

ORDEN DE DETENCIÓN

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no tiene miedo a una posible "detención", volvió a denunciar que fue víctima de un "golpe de Estado".

La declaración la dio justo después del anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien adelantó que en las próximas horas saldría una orden de detención contra Morales, ya que según dijo "tiene una denuncia de terrorismo" junto a quien fuera ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana y "tendrán que responder a la Justicia en los próximos días".

"Así se manejan las dictaduras. Es presidenta, no es fiscal, no es un juez", criticó el exmandatario en referencia a Áñez, y remarcó que no le pueden hacer ningún "proceso" judicial en este momento y que "no van a encontrar nada".