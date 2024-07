Venezuela despliega cerca de 390 mil policías y militares para resguardar las elecciones

En Venezuela desplegaron a más de 388 mil miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de distintos cuerpos de seguridad, para resguardar la seguridad durante las elecciones presidenciales del domingo.

Vladimir Padrino, ministro de defensa de Venezuela, ordenó el despliegue de los militares en un acto televisado para que, como indica la ley, resguarden el orden de las votaciones y protejan el material usado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin incidencias sobre la voluntad de los ciudadanos.

Nosotros vamos a garantizar el orden a toda costa, la paz y desde ya llamo al pueblo de Venezuela para que se vaya alistando para vernos el 28 de julio.Vladimir Padrino.

Un fraude no puede ser cohonestado por la Fuerza Armada: Vladimir Padrino

El ministro de defensa de Venezuela aseguró que institución militar tiene claridad sobre su rol, por lo que no se pronunciarán sobre la existencia o no de fraudes, pues no son quienes decidirán "si esto es un fraude o no".

La existencia de un fraude es un escenario que ha planteado repetidamente el chavismo, atribuyéndolo siempre a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La FANB tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas, no somos nosotros quienes vamos a decidir si esto es un fraude o no es un fraude supuesto.Vladimir Padrino.

Este domingo, Nicolás Maduro, actual presidente, buscará una segunda reelección, para lo que deberá medirse ante otros nueve contendientes, entre ellos el candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia.