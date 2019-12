Trump firmará ley que financia construcción de muro fronterizo

Aún envuelto en la polémico por la aprobación del juicio político en su contra, el presidente Donald Trump dio a conocer que hoy firmará el proyecto de Ley de Gastos de Defensa de 738 mil millones de dólares, en donde se tiene contemplado el gasto para la construcción del muro fronterizo.

Detalló a través de una publicación en Twitter que se aumentará el sueldo a los militares. "Incluirá 12 semanas de licencia parental pagada, le dará un aumento de sueldo a nuestras tropa".

Además, el mandatario estadounidense anunció la creación de una fuerza espacial, el aumento a 21 años, la edad permitida para fumar y la licencia parental pagada a 12 semanas, así como la deroga del impuesto Cadillac en los planes de salud.

"Hoy firmaré nuestro proyecto de Ley de Gastos de Defensa de 738 mil millones de dólares. Incluirá 12 semanas de licencia parental pagada, le dará un aumento de sueldo a nuestras tropas; se creará la Fuerza Espacial y la financiación del muro fronterizo sur, deroga el "impuesto Cadillac" en los planes de salud, ¡aumenta la edad para fumar a 21 años! ¡grande!"

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

El mes pasado un juez federal en Estados Unidos bloqueó una partida de 3 mil 600 millones de dólares que el presidente del país, Donald Trump, había destinado a la construcción de su muro fronterizo con México.

El magistrado, David Briones, con tribunal en El Paso (Texas) y nombrado en el cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), dijo que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.