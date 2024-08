Trump comparte imágenes trucadas en las que se atribuye apoyo de Taylor Swif

Donald Trump compartió imágenes trucadas en las redes sociales con las que se atribuye el apoyo de Taylor Swift y de sus fans a su campaña electoral, en un aparente esfuerzo por aprovechar la influencia de la cantante pop en las elecciones en Estados Unidos.

Swift no ha apoyado públicamente a ningún candidato para los comicios del 5 de noviembre. En 2020 respaldó al presidente Joe Biden y criticó a Trump.

El domingo, Trump compartió capturas de pantalla de publicaciones con imágenes manipuladas que sugieren que la estrella del pop y sus fans, conocidos como Swifties, le apoyan. Algunas de estas imágenes parecen generadas por inteligencia artificial (IA), según un experto.

Mundo "La migración ilegal me salvó la vida", dice Trump en entrevista con Musk

"¡Acepto!", escribió el expresidente republicano en un mensaje en la red Truth Social que muestra un póster de Swift pidiendo a sus fans que voten por él.

Ese cartel ha sido "generado por IA o simplemente ha sido manipulado", declaró a la AFP Hany Farid, experto de la Universidad de California, en Berkeley.

La publicación incluye fotos de mujeres con camisetas con el lema "Swifties for Trump" (Swifties a favor de Trump). Según Farid, presentan indicios "reveladores de haber sido generadas por IA".

Parece una combinación de imágenes reales y falsas porque al menos una foto es de una mujer que vestía una camisa de este tipo, concluye Farid. Swift no ha reaccionado públicamente.

Who else wants Taylor Swift to sue Donald Trump?



🙋‍♀️ pic.twitter.com/eLOjlXF3b4 — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) August 19, 2024

Por otro lado, Trump compartió en Truth Social un video de una persona que afirma que los fans de la cantante parecen decantarse por el republicano.

Lee más: Donald Trump sobrevive a intento de asesinato

La creciente popularidad de Swift y su influencia hacen que tanto demócratas como republicanos busquen su apoyo, pero por el momento ella se muestra reticente a expresarlo.

Su poder quedó en evidencia cuando en 2023 animó a sus fans a registrarse para votar, dirigiéndolos a la organización no partidista sin ánimo de lucro Vote.org.

MAGA generates fake images of Donald Trump praying in church, getting Taylor Swift 's endorsement, defending our country, and hanging out with Black people, because he doesn't do any of those things in real life. pic.twitter.com/DWH253AqO7 — Critter (@asclepiasyriaca) August 19, 2024

El impacto fue inmediato: la institución dijo haber registrado más de 35 mil nuevas inscripciones después del mensaje, es decir un 23 por ciento más que el año anterior y la mayor cifra desde 2020.

Por este motivo la cantante se ha convertido en un blanco para la desinformación política y las teorías conspirativas de la derecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Su reserva llevó a muchos críticos a especular con que Swift mantenía en secreto que era republicana. Pero en 2018 ella rompió su silencio apoyando a la oponente demócrata de la senadora republicana radical Marsha Blackburn en Tennessee.

Desde entonces la cantante se ha pronunciado a favor del derecho al aborto y ha defendido a la comunidad LGTBQ+.

En las últimas semanas también se ha especulado en las redes sociales con la posibilidad de que Swift apoye a la candidata demócrata Kamala Harris para las elecciones de noviembre.

Muchos de sus fans han formado un grupo llamado "Swifties a favor de Kamala".