Tiroteo durante graduación en universidad de Nueva Orleans deja un muerto y dos heridos

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo el martes frente a una ceremonia de graduación de la escuela secundaria que acababa de concluir en la Universidad Xavier, dijo la policía de Nueva Orleans.

El superintendente adjunto del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Christopher Goodly, dijo que una anciana murió a causa de las heridas y dos víctimas masculinas sufrieron lesiones pero que no pusieron en peligro su vida.

Asimismo, reveló al canal Fox 8 que al menos tres personas fueron detenidas para ser interrogadas, pero no se habían realizado arrestos hasta la 1:10 p.m.

Señaló que el incidente comenzó con una discusión entre dos mujeres en el estacionamiento, que se intensificó hasta sacar las armas y disparar una contra la otra.

El tiroteo ocurrió en un estacionamiento fuera del Centro de Convocatorias de dicha universidad, que se usa como sede para las ceremonias de graduación de la escuela.

Por otro lado, testigos comentaron a Fox 8 que la pelea parecía haber comenzado poco después de que terminara la ceremonia de graduación y luego se escucharon entre cinco y 12 disparos.

El suceso se registra una semana después de la masacre en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde, en Texas, que dejó 21 muertos, 19 alumnos y dos maestras.

Tiroteos en graduaciones

Cabe destacar que la semana antepasada se registraron tres tiroteos en 24 horas durante graduaciones de universidades que en total dejaron un saldo de un muerto y siete lesionados en Tennessee, Michigan y Luisiana.

-Ataque en Tennessee

El primero ocurrió la noche del miércoles 18 de mayo en Michigan donde Hasani Brewer, un joven de 18 años fue asesinado mientras que otro de 17 años resulto herido.

Brewer, conocido como Sunny Gant, murió luego de recibir un disparo afuera del Centro Murphy en la Universidad Estatal de Middle Tennessee tras la graduación de la Clase de 2022 de la Escuela Secundaria Riverdale.

La policía de Murfreesboro dijo a medios estadounidenses que la investigación preliminar apunta a que la víctima fatal y el joven lesionado pelearon y se fueron a una cancha de tennis que estaba al lado del lugar de la graduación donde el sospechoso llegó y les disparó a ambos, por lo que el atacante y las víctimas se conocían.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Murfreesboro, el sospechoso del tiroteo fue detenido pero su nombre no fue revelado debido a que es menor de edad.

"Este no fue un tiroteo al azar. Este es un acto de violencia sin sentido que nunca debería haber ocurrido”, dijo Larry Flowers, oficial de información pública del MPD.

-Ataque en Michigan

De igual forma ese mismo miércoles, la alguacil del condado de Kent, Michelle LaJoye-Young, dijo que se hicieron muchos tiros en el en el estacionamiento de la escuela superior East Kentwood después de la graduación.

Personas a bordo de dos vehículos intercambiaron disparos en el momento en que las personas salían de la ceremonia donde alrededor de 400 personas estaban presentes para celebrar la graduación de unos 75 estudiantes.

"Es un milagro que más personas no hayan sido golpeadas", dijo la alguacil.

LaJoye-Young reveló también que los sospechosos abordo de los autos podrían conocerse entre sí pues parece que un grupo apuntó al otro lo que dejó un saldo de dos heridos y cinco detenidos.

-Ataque en Luisiana

Por último, el jueves 19 de mayo cuatro personas resultaron heridas en la noche al salir de una graduación de escuela superior en el estado de Luisiana.

El Departamento de Policía de Hammond informó que los disparos ocurrieron en el recinto de la Universidad Southeastern Louisiana donde se realizaba la graduación de la escuela superior de Hammond.

El sospechoso fue detenido pero se dio a conocer que no era parte de la comunidad estudiantil, mientras que los heridos fueron todos adultos, no hubo ningún joven lesionado.