Senadores de EU presentan acuerdo bipartidista para contener la violencia con armas de fuego

Un grupo de senadores de Estados Unidos anunció este domingo un acuerdo bipartidista para contener la violencia con armas de fuego que azota el país, pero las medidas planteadas siguen lejos de las restricciones propuestas por el presidente Joe Biden tras los ataques registrados en el metro de Nueva York y en la primaria de Uvalde, Texas.

El acuerdo incluye el endurecimiento de los controles de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años, el aumento de los recursos para que los estados mantengan ese armamento fuera de las manos de las personas consideradas de riesgo y combatir el comercio ilegal.

"Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños de Estados Unidos, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de la violencia en todo nuestro país", dijo el grupo de 20 legisladores demócratas y republicanos en un comunicado.

Mundo Biden urge prohibir las armas de asalto en EU

"Nuestro plan aumenta los recursos necesarios en materia de salud mental, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los criminales peligrosos y los que son considerados como enfermos mentales no puedan comprar armas", indicaron.

Los senadores también pidieron una mayor inversión en servicios de salud mental y en seguridad en las escuelas, así como la inclusión de las condenas por violencia doméstica y las órdenes de alejamiento en la base de datos nacional de verificación de antecedentes.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, emitió un comunicado en el que calificó el plan como un buen primer paso y que "limitaría la capacidad de los potenciales asesinos de masas para obtener rápidamente rifles de asalto mediante el establecimiento de un proceso mejorado de verificación de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años".

Schumer dijo que quiere trasladar un proyecto de ley rápidamente a una votación en el Senado una vez que los detalles legislativos estén resueltos.

Today’s announcement of a gun-safety framework is a good first step toward ending inaction on the gun violence epidemic plaguing our country.



I will put this bill on the floor as soon as possible so the Senate can act quickly to advance gun-safety legislation.



My statement: pic.twitter.com/ae0HD0Zrvl — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 12, 2022 I want to thank Senator Chris Murphy and the bipartisan group for their gun safety proposal. It does not do everything that I think is needed, but it reflects important steps in the right direction.



With bipartisan support, there are no excuses for delay. Let’s get this done. — President Biden (@POTUS) June 12, 2022

El presidente Biden saludó el anuncio e instó a los legisladores a aprobarlo rápidamente, aunque dejó claro que las medidas no van tan lejos como quería.

"Obviamente no es todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación sobre seguridad de armas más importante que se apruebe en el Congreso en décadas", dijo el presidente en un comunicado. "Con el apoyo bipartidista, no hay excusas para el retraso", añadió.

El presidente había pedido reformas mucho más sustanciales, como la prohibición de venta pública de los rifles de asalto o al menos un aumento de la edad autorizada para comprarlos, así como reforzar las comprobaciones de antecedentes del cliente.

La Cámara de Representantes , controlada por los demócratas, aprobó un amplio paquete de propuestas que incluía el aumento de la edad de compra de la mayoría de los rifles semiautomáticos de 18 a 21 años.

Pero el partido no cuenta con los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado, lo que deja el acuerdo bipartidista como la única esperanza de medidas federales para hacer frente a la extendida violencia con armas de fuego.

Estados Unidos tiene el mayor índice de muertes por armas de fuego entre las naciones ricas del mundo. Sin embargo, es un país en el que muchos aprecian el derecho a las armas y la Segunda Enmienda de su Constitución protege el derecho a tener y portar armas.

Con información de Reuters