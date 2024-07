J.D. Vance comparó una vez a Trump con Hitler, pero ahora podría ser su vicepresidente

MILWAUKEE. Hace ocho años, antes de las elecciones presidenciales de 2016, J.D. Vance criticó duramente a Donald Trump.

Públicamente, Vance calificó al candidato presidencial republicano de idiota y dijo que era reprobable, además de compararlo en privado con Adolf Hitler.

Sin embargo, Trump lo eligió el lunes para convertirse en su vicepresidente si gana la elección, tras laconversión del nativo de Ohio, que es ahora uno de los más ardientes defensores, manteniéndose a su lado incluso cuando otros republicanos de alto perfil no quisieron hacerlo.

La transformación de James David Vance, de crítico de Trump a un incondicional, lo convierte en una figura relativamente inusual en el círculo íntimo del expresidente.

Los demócratas, e incluso algunos republicanos, se han preguntado si Vance, autor del bestseller Hillbilly Elegy y ahora senador por Ohio, se mueve más por el oportunismo que por la ideología.

Pero Trump, que sobrevivió el sábado a un intento de asesinato en un mitin de campaña en Pensilvania, y muchos de sus asesores consideran que la transformación es genuina.

Las creencias políticas de Vance -que mezclan el aislacionismo con el populismo económico- encajan con las de Trump, y ponen a ambos en contra de las posiciones de la vieja guardia del Partido Republicano, donde todavía dominan los halcones de la política exterior y los evangelistas del libre mercado.

El senador republicano John Barrasso, de Wyoming, a quien Vance ha descrito como un mentor, dijo a Reuters que Vance cambió su opinión sobre Trump porque "vio los éxitos que Trump como presidente trajo al país".

En particular, la oposición explícita de Vance a la ayuda estadounidense a Ucrania en su guerra con Rusia ha encantado a los aliados más conservadores de Trump, pese a que ha molestado a algunos colegas del Senado.

Vance, de 39 años, nació en un hogar pobre del sur de Ohio, por lo que su elección puede ayudar a impulsar la campaña de Trump en los estados del Cordón Industrial en una carrera que será determinada por los votantes en un puñado de estados, incluyendo Pensilvania y Michigan, pero sus puntos de vista conservadores pueden generar rechazo entre los votantes moderados.

"Lo que puede hacer por la candidatura sería recuperar el papel de voz del sueño americano", dijo David Niven, profesor asociado de política en la Universidad de Cincinnati que ha trabajado como redactor de discursos para dos gobernadores demócratas, refiriéndose al ascenso de Vance desde la pobreza a senador de Estados Unidos y candidato a la vicepresidencia.

Tras servir en el Cuerpo de Marines, asistir a la Facultad de Derecho de Yale y trabajar como capitalista de riesgo en San Francisco, Vance saltó a la fama nacional gracias a su libro de 2016 Hillbilly Elegy. Las memorias exploran los problemas socioeconómicos a los que se enfrentaba su ciudad natal e intentaba explicar a los lectores la popularidad de Trump entre los estadounidenses blancos y pobres.

Criticó duramente a Trump, tanto en público como en privado, en 2016 y durante el inicio de su mandato 2017-2021.

"No me decido entre pensar que Trump es un cínico idiota como Nixon, que no sería tan malo (e incluso podría resultar útil), o que es el Hitler de Estados Unidos", escribió en privado a un socio en Facebook en 2016.