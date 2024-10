Maná y Los Tigres del Norte se unen a la campaña de Harris para impulsar el voto latino

Maná y Los Tigres del Norte se unirán a la vicepresidenta Kamala Harris la próxima semana en los estados clave de Nevada y Arizona, como parte de los actos programados para motivar el voto latino, anunció este viernes la campaña demócrata.

El grupo de rock en español y la reconocida banda de música mexicana norteña se presentarán en apoyo a la vicepresidenta el próximo jueves en Nevada y Arizona, respectivamente, como parte del movimiento demócrata 'When We Vote We Win'.

La campaña dijo en un comunicado que Los Tigres del Norte y Maná “son voces de confianza” para sus seguidores y han dado el respaldo a la vicepresidenta porque “saben lo que está en juego y pueden alentar y movilizar aún más a la gente para que vaya a votar”.

Mundo Washington Post no apoyará a Harris ni a Trump para las elecciones presidenciales

Este no es el primer apoyo por parte de artistas hispanos que Harris recibe, la semana pasada el cantante Marc Anthony hizo oficial su apoyo a la vicepresidenta a través de un anuncio publicitario en el que de paso recuerda a los latinos lo "divisivo" que fue el mandato de Donald Trump.

El voto latino podría inclinar la balanza para definir quién ocupará la Casa Blanca por los próximos cuatro años, especialmente en estados clave como Arizona, Nevada y Georgia, donde las campañas están quemando todos sus cartuchos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Dos encuestas publicadas este viernes por la cadena de televisión CNN y por el diario The New York Times sobre las preferencias electorales de los estadounidenses ante las presidenciales arrojan un empate técnico muy ajustado entre Trump y Harris, por lo que cada voto cuenta.