Incendio en casino de Camboya deja al menos 10 muertos y cientos de heridos

Bangkok.- Las autoridades de Camboya corrigieron la cifra de muertos de 30 a al menos diez durante un enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, a 200 metros de la frontera con Tailandia.

Khieu Sopheak, portavoz del Ministerio del Interior camboyano, declaró hoy al periódico digital AJ Cambodia que al menos 30 personas habían muerto en el incendio, pero más tarde rebajó la cifra hasta al menos 10.

Las autoridades han provocado confusión con las cifras de muertos, entre los que se teme que haya camboyanos, malasios y tailandeses. Entre el centenar de heridos, muchos han sido trasladados a Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

La gran mayoría de los heridos, de los que no se precisa condición, están siendo tratados en hospitales de Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

El Ministerio tailandés de Salud urgió a los centros sanitarios de la provincia de Sa Kaeo, colindante con Poipet, a estar preparados ante la posible llegada de heridos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

El humo y el fuego se elevan desde los edificios tras un incendio en el Grand Diamond Casino, en Poipet, provincia de Banteay Meanchhey, Camboya. / Foto: Reuters

Los equipos de rescate buscan ahora a posibles víctimas dentro de los escombros del edificio.

Según las autoridades camboyanas, el fuego comenzó el miércoles alrededor de las 23.30 hora local (15.30 GMT) en el complejo Diamond City y se necesitaron más de nueve horas para controlar completamente las llamas.

El incendio, del que se investiga la causa, comenzó en la parte del casino y se propagó rápidamente por el edificio hasta cruzar al ala del hotel a través de una pasarela.

La violencia con la que se extendieron las llamas dificulta las tareas de evacuación y extinción, en las que participaron equipos de emergencia y bomberos procedentes de la vecina Tailandia. Muchos de los afectados son tailandeses que trabajan en el complejo de ocio.

Kun Kim, vicepresidente del Comité Nacional para la Gestión de Desastres de Camboya, afirmó a AJ Cambodia que en el momento del incendio había entre 300 y 400 personas atrapadas dentro del edificio y que muchas habían sido evacuadas, pero eludió dar cifras.

En vídeos publicados en las redes sociales por testigos se aprecia a un grupo de personas atrapadas en el techo del edificio, alguna de las cuales decide saltar al vacío para evitar las llamas.

Conforme a las imágenes, otros afectados trataron de descender a través de sábanas atadas colgadas desde las ventanas y por escaleras de emergencia.

Equipos de rescate tailandeses y camboyanos luchan por sacar a decenas de personas que se teme que hayan quedado atrapadas tras declararse un incendio / Foto: Reuters

Los equipos de rescate tuvieron que utilizar helicópteros para evacuar a decenas de personas que habían subido a la azotea.

Poipet, una ciudad clave en la ruta que une a la turística ciudad camboyana de Siem Reap y la capital tailandesa, es afamado por la decena de casinos que se asientan cerca de la frontera tailandesa, donde el juego es ilegal.