Toma de rehenes en sinagoga moviliza autoridades de Texas

Las fuerzas del orden de una pequeña localidad de Texas, en Estados Unidos, negociaban el sábado con un hombre que parecía haber tomado a varias personas como rehenes en una sinagoga, informaron la policía y los medios locales.

El departamento de policía en Colleyville, unos 40 kilómetros al oeste de Dallas, informó en un tuit a las 11:30 horas que llevaban a cabo un "operativo SWAT" en la congregación Beth Israel. Dos horas más tarde las autoridades dijeron que la situación "seguía en marcha".

"Les pedimos que eviten el área. Continuaremos dando actualizaciones a través de las redes sociales", añadieron.

El diario The Dallas Morning News reportó que la policía estaba negociando con un secuestrador y que no estaba claro cuántas personas había al interior del edificio, citando al sargento de la policía de Colleyville Dara Nelson. La fuente añadió que no había lesionados o heridos en la sinagoga.

Una transmisión en vivo de la página de Facebook de la congregación durante el servicio matinal del sabbat parecía capturar en el audio la voz de una persona hablando en voz muy alta, sin embargo, no mostraba la escena en el interior del centro religioso.

En ella, podía escucharse a un hombre diciendo: "Pon a mi hermana al teléfono" y "voy a morir". También puede escuchársele diciendo: "Hay algo mal con Estado Unidos". El departamento de policía y el gobierno de la ciudad no han respondido a las solicitudes de mayor información hechas por la AFP.

