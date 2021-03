Familias migrantes en la frontera con México serán devueltas: Biden

El presidente de Estados Unidos dijo el jueves que su gobierno está en conversaciones con México para garantizar que se pueda expulsar a más familias de migrantes, pero insistió en que se continuará permitiendo la entrada de niños no acompañados, en una defensa de su manejo del problema fronterizo en su primera conferencia de prensa desde que asumió.

Joe Biden dijo que la gran mayoría de los migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México son devueltos, pero que a algunas familias se les permitió ingresar al país porque su vecino del sur no aceptaba un regreso.

El mandatario demócrata dijo que el aumento de la migración es cíclico, algo que también le ocurrió a su predecesor, Donald Trump.

"Sucede cada año. Hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno", dijo. "Sucede todos los años".

La cantidad de migrantes capturados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas, lo que ha colocado a Biden frente a una emergente crisis humanitaria y política poco más de dos meses después de que asumió el cargo.

El gobierno de Biden ha tenido problemas para albergar a un número creciente de menores no acompañados atrapados en la frontera. Hasta el martes, casi cinco mil niños estaban hacinados en estaciones fronterizas a la espera de ser trasladados a refugios federales abrumados.

Los republicanos sostienen que Biden alentó a más inmigrantes a cruzar ilegalmente cuando revocó algunas de las políticas restrictivas de Trump. En tanto, algunos demócratas han criticado las condiciones en las instalaciones usadas para albergar a los niños migrantes y han pedido que los niños sean liberados más rápido.

"No me disculpo por poner fin a programas que no existían antes de que Trump se convirtiera en presidente y que tienen un impacto increíblemente negativo en la ley, el derecho internacional y la dignidad humana", dijo Biden el jueves.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturó a aproximadamente 100 mil migrantes en la frontera en febrero, el total mensual más alto desde un aumento a mediados de 2019. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo la semana pasada que los cruces fronterizos están en camino del nivel más alto en 20 años.

Biden dijo que muchos migrantes huían de problemas en sus países de origen y culpó a Trump de desmantelar partes del sistema de inmigración de Estados Unidos.

La mayoría de los predecesores de Biden habían celebrado su primera conferencia de prensa en sus primeros dos meses en el cargo, pero el demócrata hasta ahora había respondido pocas preguntas.