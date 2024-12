Estados Unidos apoyará en el castigo de los responsables por el ataque a canal de agua en Kosovo

Estados Unidos condenó este domingo un ataque contra un canal de agua crítico en Kosovo y aseguró que apoya "los esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables".

"Condenamos el ataque del 29 de noviembre contra (la infraestructura de) suministro de agua" en Kosovo, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en la red X. "Apoyaremos los esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables", añadió.

El viernes por la noche se produjo una explosión en el canal Ibar-Lepenac, que suministra agua a cientos de miles de habitantes del norte de Kosovo y a una parte de la capital, Pristina. Su agua es también esencial para los sistemas de enfriamiento de dos centrales eléctricas que si parasen de funcionar dejarían a oscuras a todo el país.

El sábado de madrugada se restableció el suministro de agua y el incidente no tuvo ningún impacto en la producción de electricidad, pero perturbó el abastecimiento de agua potable.

El gobierno de Kosovo denunció "el peor ataque contra sus infraestructuras" desde el fin de la guerra contra Serbia en 1999.

"Serbia es la única entidad con la capacidad, los medios y el interés de cometer estos actos", acusó el sábado el primer ministro Albin Kurti.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, denunció este domingo un "ataque híbrido" contra Serbia y negó cualquier implicación de su país en la explosión ocurrida en Kosovo.

"Ayer, una tentativa de ataque híbrido, grande y feroz, tuvo lugar contra nuestro país", declaró Vucic en rueda de prensa, señalando que Serbia no tiene "ninguna relación" con la explosión en el canal y que la policía serbia está llevando a cabo su propia investigación.

Los ataques híbridos consisten en movilizar medios militares y no militares, como los ciberataques, la desinformación o el sabotaje en tiempos de paz.

Belgrado y Pristina tienen relaciones difíciles desde que terminó la guerra, con frecuentes aumentos de la tensión, sobre todo en el norte de Kosovo.