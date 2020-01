OMS declara emergencia internacional por coronavirus

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, ya más de ocho mil en cerca de una veintena de países, aunque el 99 % de los casos se han diagnosticado dentro de China.

Un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta, tras haberla descartado hace una semana, ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.

Previamente China informó el jueves del peor balance de muertos por el nuevo coronavirus en un día: 38 fallecidos, llevando el total a 170, mientras aumenta la preocupación a nivel mundial con cada vez más contagios, incluyendo tres japoneses que habían sido evacuados del epicentro de la epidemia.

Desde diciembre, cuando comenzó la epidemia, han fallecido 170 personas. Las últimas 38 perecieron el jueves, el día más mortífero desde que se detectó el brote. Casi todas las muertes se produjeron en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro de este nuevo patógeno.

El número de pacientes contagiados es de unos siete mil 700 en China continental, muy por encima de las cinco mil 327 personas infectadas en 2002 y 2003 por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). Hace casi 20 años ese coronavirus dejó un saldo de 774 muertos en el mundo, 349 de ellos en China.

Wuhan, una metrópolis de 11 millones en el centro de China, está en cuarentena y aislada del mundo desde hace una semana, así como casi toda la provincia de Hubei.

Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada no pueden salir de la región. Entre ellos hay miles de extranjeros.