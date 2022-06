Congresistas demócratas piden a Biden responsabilizar a AMLO por violencia y ataques a periodistas

Washington, DC.- Quince congresistas demócratas de Estados Unidos denunciaron el aumento de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos en México y urgieron al presidente Joe Biden que responsabilice a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, por no abordar esta violencia.

Esta ola violenta, indicaron, incluye las desapariciones forzadas y una escalada de ataques contra periodistas, con la muerte de 11 comunicadores este año.

Los legisladores enviaron una carta a los departamentos de Estado y Justicia y a la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional instándoles a que se ocupen del asunto.

"Al igual que muchos de mis electores, tengo familiares y amigos en México, por lo que el aumento de la violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos allí me afecta de cerca", dijo el congresista Jesús García, uno de los firmantes.

"Si bien nuestros dos países tienen una relación importante y estrecha, nuestro gobierno debe responsabilizar a México por no abordar esta violencia y garantizar que el financiamiento y la participación de los EU fortalezcan los derechos humanos en lugar de apuntalar estrategias fallidas", añadió.

"President López Obrador has made clear that the safety of journalists & protection of the free press is not a priority for his Administration. In fact President López Obrador has frequently denigrated & intimidated independent journalists"



— Group of 15 Democratic House members pic.twitter.com/MkCh7zwLcN — José Díaz Briseño (@diazbriseno) June 8, 2022

Por su parte, el congresista Joaquín Castro señaló que "el estado de los derechos civiles y la seguridad en México tiene profundas consecuencias para las comunidades en ambos lados de la frontera".

Por su parte, para el congresista Raúl Grijalva este aumento de la violencia contra la prensa y las continuas desapariciones de algunas de las poblaciones más vulnerables de México "no solo son motivo de preocupación, sino un llamado a la acción inmediata".

A pesar del papel esencial de la prensa mexicana al informar sobre desapariciones, crimen organizado y corrupción, el gobierno de López Obrador "ha socavado repetidamente la protección de los medios", señalan en un comunicado los legisladores.

"El presidente López Obrador ha dejado en claro que la seguridad de los periodistas y la protección de la prensa libre no es una prioridad para su administración. De hecho, el presidente López Obrador ha denigrado e intimidado con frecuencia a los periodistas independientes", agregan.

En octubre de 2020, el Congreso de la Unión eliminó el financiamiento independiente del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que apoya medidas de seguridad para periodistas en riesgo, se lamentaron los congresistas.

A pesar de la implementación de nuevas medidas para proteger los derechos humanos en México, el país ha alcanzado nuevos y sombríos hitos de violencia en los últimos años.

En mayo de 2022, México registró oficialmente a más de 100 mil personas como desaparecidas, incluidos más de 20 mil en los últimos dos años, se lamentaron los congresistas.

"Las filas de los desaparecidos incluyen un número creciente de mujeres, niños y adolescentes. Menos del 6 % de los casos han llegado a los tribunales, lo que genera preocupación sobre el compromiso del gobierno mexicano de enjuiciar a los perpetradores", denunciaron.