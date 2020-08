Cómo opera en Asia la mayor flota de pesca ilegal del mundo

Los maltrechos "barcos fantasmas" de madera flotan a la deriva por el Mar de Japón durante meses, llevando como única carga cadáveres de pescadores norcoreanos estragados por el hambre y cuyos cuerpos han quedado reducidos a esqueletos. El año pasado más de 150 de estas embarcaciones macabras llegaron a las costas de Japón y en los últimos cinco años han sido más de 500.

Durante años, este espeluznante fenómeno desconcertó a la policía de ese país, cuya mejor suposición fue que el cambio climático había hecho que la población de calamares se alejara de Corea del Norte, llevando a sus desesperados pescadores a distancias peligrosas de la costa, donde se quedaron varados y murieron por exposición al sol.

Pero una pesquisa realizada por un equipo internacional de investigadores académicos -integrado por Ian Urbina, un exreportero de investigación de The New York Times que ahora dirige The Outlaw Ocean Project, y Global Fishing Watch, una organización sin fines de lucro que se especializa en el uso de tecnología satelital e Inteligencia Artificial para rastrear actividades ilegales en alta mar- ha revelado una explicación más probable, con base en nuevos datos satelitales: China está enviando una armada de barcos industriales previamente invisible, para pescar ilegalmente en aguas de Corea del Norte, desplazando violentamente a pequeños barcos norcoreanos y llevando a una disminución en las existencias de calamares que alguna vez fueron abundantes. Los buques chinos, casi 800 en 2019, aparentemente están violando las sanciones de la ONU que prohíben la pesca extranjera en aguas de Corea del Norte. Las sanciones, impuestas en 2017 en respuesta a las pruebas nucleares del país, tenían la intención de castigar a Corea del Norte al no permitirle vender los derechos de pesca en sus aguas a cambio de una valiosa moneda extranjera. "Este es el caso más grande conocido de pesca ilegal perpetrada por una sola flota industrial que opera en aguas de otra nación", dice Jaeyoon Park, científico de datos de Global Fishing Watch.

China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que firmó por unanimidad las recientes sanciones de Corea del Norte. Pero la flotilla que viola esta prohibición comprende casi un tercio de toda la flota pesquera de aguas lejanas de China, según Global Fishing Watch. Tras ver los resultados de la investigación, la Cancillería del gigante asiático aseguró que "China ha aplicado de manera consistente y concienzuda las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con Corea del Norte". El ministerio agregó que el país ha "castigado constantemente" la pesca ilegal.

En marzo, dos países se quejaron anónimamente en un informe a Naciones Unidas sobre las violaciones de estas sanciones por parte de China y proporcionaron evidencia de los delitos, incluidas imágenes satelitales de los barcos chinos que pescan en aguas de Corea del Norte y el testimonio de una tripulación pesquera china que dijo que habían alertado a su gobierno de sus planes para pescar en aguas de Corea del Norte. Las zonas de pesca en el Mar de Japón, conocido en las Coreas como el Mar del Este, se encuentran entre las Coreas, Japón y Rusia, e incluyen algunas de las aguas más disputadas y peor controladas del mundo. Hasta ahora, la enorme presencia de barcos chinos en esta área estaba en gran parte oculta, porque sus capitanes apagaban sus transpondedores de forma rutinaria, haciéndolos invisibles para las autoridades terrestres, lo que bajo la mayoría de las condiciones es ilegal. Sin embargo, Global Fishing Watch y sus investigadores asociados pudieron documentar estas embarcaciones, utilizando varios tipos de tecnología satelital, incluida una que de luces brillantes por la noche. Muchos barcos de calamar usan luces extremadamente fuertes para acercar a sus presas a la superficie del océano, lo que hace que los calamares sean más fáciles de atrapar. Los chinos también usan lo que se llama "parejas de arrastreros", que consisten en dos barcos uno al lado del otro con una red colgada entre ellos que peina los mares, que son más fáciles de rastrear por satélite ya que los dos viajan juntos.

Una armada de barcos industriales pesca ilegalmente en aguas de Corea del Norte / Foto: Cortesía The Outlaw Ocean Project

HISTORIAL DE TENSIONES

El aumento de estos barcos fantasmas que encallan en territorio japonés ha avivado la paranoia e inflamado una tensa historia entre Japón y Corea del Norte, lo que ha llevado a algunos en Japón a especular que los barcos fantasmas llevan espías, ladrones o posiblemente incluso armados portadores de enfermedades contagiosas.

"Si un barco coreano se pierde, será destruido cuando toque nuestras playas", dijo Kazuhiro Araki, CEO de la Organización de Investigación de Secuestros, un grupo que estudia la historia de cientos de ciudadanos japoneses que presuntamente fueron secuestrados por Corea del Norte en los años 70 y 80. "Pero algunos barcos llegaron a nuestra costa intactos y sin hombres a bordo, y es posible que esas personas sean espías que llegaron a tierra".

Sin embargo, la explicación más probable es que estos coreanos sean sólo pescadores mal equipados que toman riesgos desesperados y se aventuran demasiado lejos de la costa, según Jungsam Lee, un académico del Instituto Marítimo de Corea y uno de los autores de la nueva investigación para Global Fishing Watch. Después de ser golpeados por tifones o varados por fallas en el motor, son transportados por la corriente de Tsushima que corre hacia el noreste hacia la costa oeste de Japón, dijo. Incrustados con conchas y algas, estos botes de madera de fondo plano miden entre cuatro y seis metros de largo y típicamente llevan de cinco a 10 hombres. No tienen baños ni camas, sólo pequeñas jarras de agua limpia, redes de pesca y aparejos, según los informes de investigación de la Guardia Costera japonesa. Enarbolan andrajosas banderas de Corea del Norte y sus cascos a menudo están estampados con números pintados o marcas en escritura coreana que incluyen, "Departamento de Seguridad del Estado" y "Ejército Popular de Corea".

Todos los cuerpos encontrados a bordo de estos barcos fantasmas parecen ser hombres, aunque algunos estaban tan descompuestos que los investigadores japoneses lucharon por afirmarlo con certeza. Las tensiones políticas entre los países y la falta de transparencia en el llamado "Estado Ermitaño" de Corea del Norte hacen que sea difícil obtener una explicación oficial del fenómeno.

En 2004, China firmó un acuerdo de licencia de pesca multimillonaria con Corea del Norte que condujo a un aumento drástico en el número de barcos chinos en aguas de Corea del Norte. Pero las sanciones internacionales impuestas en 2017 en respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte y las pruebas nucleares estaban destinadas a exprimir las fuentes clave de ingresos de Corea del Norte. China, benefactor de Corea del Norte desde hace mucho tiempo, firmó las sanciones después de ser presionado por Estados Unidos, y en agosto de 2017 el ministro de Comercio de China, Zhong Shan, reiteró públicamente el compromiso de su gobierno de hacer cumplir estas nuevas reglas.

"LOS PECES SON COMO BALAS"

Los productos del mar siguen siendo la sexta mayor exportación de Corea del Norte y, en recientes discursos, el líder supremo Kim Jong-un ha presionado a la industria pesquera estatal para que aumente su alcance. "Los peces son como balas y proyectiles de artillería", escribió un editorial en Rodong Sinmun, el periódico oficial del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, en 2017. "Los barcos de pesca son como buques de guerra, protegen a la gente y a la patria".

A raíz de las sanciones de la ONU y a medida que las reservas de divisas han disminuido, el Gobierno de Corea del Norte ha tratado de impulsar su industria pesquera convirtiendo a los soldados en pescadores, enviando a estos marinos mal entrenados a aguas notoriamente turbulentas. Las sanciones también han intensificado la escasez de gasolina de Corea del Norte. Investigadores japoneses dicen que algunos de los barcos pesqueros coreanos que llegaron a las playas japonesas sufrieron fallas en el motor o simplemente se quedaron sin combustible. Desde 2013, al menos 50 sobrevivientes han sido rescatados de estos barcos en ruinas, pero en entrevistas con la policía japonesa, los hombres rara vez dicen más que estar varados en el mar y que quieren regresar a su hogar en Corea del Norte. Las autopsias de los cuerpos que se encuentran en estos barcos generalmente indican que los hombres murieron de hambre, hipotermia o deshidratación. En 2013, los pescadores norcoreanos estaban limitados por la capacidad de sus motores de 12 caballos de fuerza y generalmente sólo viajaban varias docenas de millas desde tierra, dijo un expescador norcoreano, que desertó a Corea del Sur en 2016 y ahora vive en Seúl. "La presión del gobierno es mayor ahora, y hay motores de 38 caballos de fuerza", dijo el desertor, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a las repercusiones para su familia. "La gente está más desesperada y pueden ir más lejos de la costa".

Pero los investigadores marinos sostienen que la presión del Gobierno de Corea del Norte no es el único factor. "La competencia de los arrastreros chinos industriales probablemente está desplazando a los pescadores norcoreanos, empujándolos a las aguas rusas vecinas", dijo Jungsam Lee, cuyo instituto también descubrió que cientos de barcos norcoreanos pescaron ilegalmente en aguas rusas en 2018. En 2017, la Guardia Costera japonesa también informó haber visto más de dos mil barcos pesqueros norcoreanos pescando ilegalmente en sus aguas. En más de 300 casos, la Guardia Costera japonesa utilizó cañones de agua para obligar a estos barcos a abandonar el área.

En todo el mundo, muchos tipos de peces y criaturas marinas están desapareciendo a un ritmo insostenible debido al cambio climático, la sobrepesca y la pesca ilegal de las flotas industriales. A medida que estas poblaciones marinas disminuyen, la competencia crece y los enfrentamientos en alta mar entre las naciones pesqueras se vuelven más comunes. Los países amantes de los mariscos como Japón y Corea del Sur están siendo superados por las crecientes flotas de Taiwán, Vietnam y, sobre todo, China.

Con una población de más de mil 380 millones, China es el mayor consumidor mundial de productos del mar y sus capturas globales han crecido en más de 20 por ciento en los últimos cinco años. Muchas de las poblaciones de pesca más cercanas a las costas de China se han derrumbado debido a la sobrepesca y la industrialización, por lo que el gobierno chino subsidia en gran medida a sus pescadores, que navegan por el mundo en busca de nuevas tierras.

Las flotas pesqueras de China representaron de 50 a 70 por ciento de los calamares capturados en alta mar en los últimos años, según una estimación del Gobierno chino. A menudo, estos barcos están pescando ilegalmente en aguas nacionales de otros países, según el análisis de C4ADS, una firma de investigación marina. El Mar de Japón incluye parches de agua en disputa donde los países circundantes -Rusia, Japón y las dos Coreas- no reconocen las fronteras marítimas de los demás. La incursión de los chinos en esta región sólo ha intensificado las tensiones locales. Violencia Los barcos pesqueros chinos son famosos por su agresividad, a menudo armados y conocidos por embestir a competidores o patrulleros extranjeros. Los medios chinos a menudo representan los enfrentamientos marítimos del país con otras naciones asiáticas cercanas como una extensión de los antiguos Tres Reinos de China, que libraron una feroz batalla de tres vías por la supremacía. Las tensiones entre Seúl y Beijing aumentaron en 2016 después de que un barco chino, que pescaba ilegalmente en aguas de Corea del Sur, hundiera un buque de su Guardia Costera. La embarcación se encontraba en aguas surcoreanas y estaba tratando de detener un pesquero chino que supuestamente había sido atrapado pescando ilegalmente cuando otro barco chino chocó con los oficiales de la marina.

Del mismo modo, mientras investigaban en el mar para esta investigación, los reporteros de este artículo filmaron 10 de estos barcos pesqueros chinos ilegales que cruzan las aguas de Corea del Norte. Sin embargo, el equipo informante se vio obligado a desviar su rumbo para evitar una colisión peligrosa después de que uno de los capitanes de pesca chinos se desvió repentinamente hacia el bote del equipo, llegando a menos de 10 metros. Avistados por la noche y aproximadamente a 100 millas de la costa, los barcos de calamar chinos no respondían a las llamadas de radio y viajaban con sus transpondedores apagados.

Los maltrechos "barcos fantasma" flotan a la deriva por el Mar de Japón durante meses / Foto: Cortesía The Outlaw Ocean Project

ESCASEZ

Una especie migratoria anual, el llamado calamar volador del Pacífico engendra en aguas cerca de la ciudad portuaria del sudeste de Busan o en la isla de Jeju, en el extremo sur de Corea del Sur. Nadan hacia el norte en la primavera antes de regresar al sur a su lugar de nacimiento entre julio y septiembre. En 2017 y 2018, los barcos chinos ilegales, que suelen ser unas 10 veces más grandes que los barcos de Corea del Norte, capturaron la mayor parte de los calamares que Japón y Corea del Sur combinados: unas 160 mil toneladas, con un valor de más de 440 millones de dólares anuales. Los investigadores marinos temen un colapso total de esta colonia de calamares, que ha disminuido en un 63 por ciento y 78 por ciento en aguas de Corea del Sur y Japón, respectivamente, desde 2003. La flota china es la principal culpable de esta caída precipitada porque, al apuntar a las aguas de Corea del Norte, estos barcos industriales capturan a los calamares antes de que crezcan lo suficiente como para procrearse, comentó Park, científico de la organización Global Fishing Watch.

Dado que las autoridades chinas no hacen públicas sus licencias de pesca, Global Fishing Watch remarcó que no hay forma de verificar que todos los barcos que ingresan a las aguas de Corea del Norte fueran autorizados por el Gobierno chino. Sin embargo, la organización corroboró que los buques eran de origen chino a través de varias otras fuentes de información. Entre estas fuentes de corroboración se encontraban los transpondedores y otros tipos de transmisiones de radio, registros de funcionarios de la Guardia Costera de Corea del Sur que habitualmente abordan e inspeccionan barcos pesqueros en su camino hacia aguas norcoreanas, datos que muestran que los barcos partieron de puertos chinos o aguas estrictamente limitadas a China, registros que indican el uso de un tipo de arte o diseño de barco claramente chino, e información satelital que muestra que los barcos previamente pescaban en aguas chinas que están estrechamente vigilados y prohibidos a los barcos extranjeros. Las aproximadamente dos docenas de barcos de pesca que el equipo reportó que se dirigían a las aguas norcoreanas enarbolaban banderas chinas.

"Cuando vienen, toman el control", dijo Kim Byong Su, alcalde de la isla Ulleung, ubicada en el Mar del Este, a unas 75 millas al este de la Península Coreana. Una pequeña porción de tierra perteneciente a Corea del Sur, Ulleung, es el puerto más cercano a los caladeros de Corea del Norte. El alcalde Kim señala que los barcos de calamar chinos han diezmado las dos principales fuentes de ingresos de la isla, el turismo y la pesca.

En el mercado de Jeodong, cerca del muelle, las hileras de calamares se extienden a través de líneas como ropa doblada mientras se secan al sol. Los vendedores de calamar estimaron que el costo por libra de este molusco es aproximadamente tres veces mayor que hace menos de cinco años.

Global Fishing Watch señala que no es posible verificar que todos los barcos que ingresan a las aguas de Corea del Norte estén autorizados / Foto: Cortesía The Outlaw Ocean Project

DESOLACIÓN SURCOREANA

La mayoría de los hombres de la isla mayores de 40 años son pescadores de calamar, pero un tercio de ellos ahora están desempleados debido a la disminución de las existencias, afirmó el alcalde. Que una criatura tan central en la cultura local pudiera desaparecer ha sacudido a esta comunidad, cuya identidad ha sido definida por la pesca de calamar durante siglos. La animosidad local hacia la flota china sólo ha empeorado, dijo el edil, porque algunas veces al año cuando golpea el mal tiempo, una armada de más de 200 barcos chinos de calamar llegan simultáneamente al puerto de Ulleung para escapar de la tormenta. El alcalde dice que no puede exigirles que se vayan. Arrojan aceite, tiran basura, hacen funcionar generadores de humo ruidoso toda la noche y al salir arrastran sus anclas y destruyen las tuberías de agua dulce de la isla, lamenta. "El mundo exterior necesita saber qué está pasando aquí", sentencia.

* Ian Urbina, experiodista de investigación del The New York Times, es el director de The Outlaw Ocean Project, una organización sin fines de lucro basada en Washington D.C que ha focalizado sus reportajes en la contaminación y los delitos contra los derechos humanos en el mar.

