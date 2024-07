Biden califica a Vance de "clon de Trump"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este lunes de "clon" de Donald Trump a J.D. Vance, a quien el expresidente republicano eligió como candidato a vicepresidente.

"Un clon de Trump en los temas", dijo Biden a los periodistas antes de viajar a Nevada cuando se le preguntó por el senador de Ohio. "No veo ninguna diferencia".

Trump anunció en su red social Truth Social que había elegido como candidato a vicepresidente al senador J.D. Vance, de 39 años y que representa al estado de Ohio desde enero de 2023 en el Senado.

Vance, que fue crítico de Trump al inicio, ha emergido como uno de sus más leales defensores en el Senado y en las grandes cadenas de televisión del país.



El republicano nació y creció en Middletown,Ohio, en la zona conocida como "cinturón de óxido", la región del medio oeste de EU marcada por la decadencia industrial, por lo que su perfil podría ser atractivo en estados como Pensilvania, Míchigan y Wisconsin.



Tiene posiciones similares a Trump en aborto y cambio climático, entre otros temas

Campaña de Biden acusa a J.D. Vance de favorecer a los ricos

Joe Biden acusó a J.D. Vance, el elegido por Donald Trump para ser su vicepresidente, de querer impulsar medidas que favorecen a los ricos y su equipo de campaña lo tachó de "extremista".

"Él y Trump quieren aumentar los impuestos a las familias de clase media mientras impulsan más recortes de impuestos para los ricos", aseguró el demócrata en la red X.

"J.D. Vance es un "extremista" que niega el resultado de las elecciones de 2020, apoya la prohibición nacional del aborto", afirmó el equipo de Biden.