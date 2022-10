Apuñalamiento masivo en las Vegas deja un muerto y al menos cinco heridos

Una persona falleció y "al menos" cinco han resultado heridas en un apuñalamiento masivo en Las Vegas, cuyo supuesto autor ya ha sido detenido, informó este jueves la policía de esa ciudad.

El ataque tuvo lugar enfrente de un casino al sur del boulevard de Las Vegas.

#BREAKING Other victims are being transported to area hospitals with unknown extent of injuries. The suspect has been taken into custody. This is an ongoing investigation.



There are road closures in the area. Citizens are advised to avoid the area.



Event LLV221000021737 — LVMPD (@LVMPD) October 6, 2022

Los heridos fueron transportados a hospitales locales y se desconoce la gravedad de sus heridas, añadió la policía, que indicó en Twitter que la investigación sigue abierta.

Los oficiales recibieron "un reporte de un acuchillamiento con varias víctimas frente a un casino en el bloque 3100 del sur del boulevard Las Vegas", tuiteó el departamento de la policía metropolitana de Las Vegas.

El sitio del incidente, próximo a enormes centros de entretenimiento como el Wynn Las Vegas y The Venetian, fue acordonada y registró masiva presencia policial.

"Hasta ahora al menos seis víctimas fueron localizadas. Una fue declarada muerta en la escena. Las otras víctimas fueron transportadas a los hospitales locales, y se desconoce el alcance de sus heridas".

La policía informó que el incidente está bajo investigación y no reveló otros detalles.