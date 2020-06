UNAM pide estar preparados ante réplicas y alerta de tsunami

Investigadores del Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron que en las costas de Huatulco se inició un tsunami de 60 centímetros que estará presente en las próximas horas, por lo que alertaron a estar pendientes de ello y de la posibilidad de réplicas del movimiento que se sintió esta mañana en la Ciudad de México con una magnitud de 7.5 grados e impactó a 22 millones de personas.

"El tsunami está ocurriendo, comenzó 30 minutos después de la ocurrencia del sismo y por lo que me reportan, esto es un proceso largo que puede seguir, puede ser de hasta un día . al momento tenemos cerca de 60 centímetros cerca de la estación de Huatulco", indicó el Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. No obstante, aseguraron que no se esperan grande oleajes.

El sismo de esta mañana tenía 147 réplicas hasta las 11:45, la más grande de magnitud de 4.6 a las 11:31 horas de esta mañana, por lo que pidió estar preparados ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Recordó que las réplicas del sismo de 7 de septiembre de 2017 sumaron 30 mil en un año, mientras que las de 19 de septiembre de 2017, sólo una decena de réplicas.

En conferencia el Sistema del servicio Sismológico Nacional, la jefa de la institución Xyoli Pérez Campos, dijo que el movimiento se sintió además de la Ciudad de México y la zona del Valle de México e impactó a los estados de Michoacán y Querétaro de forma leve.

En la Ciudad de México hubo intensidades de 5 a 7.5 grados, lo mismo que en el estado de Tabasco. Lo más común, informó, es el corte de luz o de las líneas telefónicas

Informó que el sismo de 7.5 grados se generó muy cercano a la comunidad de Crucecita Oaxaca, en las proximidades de Huatulco y las costas de Oaxaca, con una profundidad de 5 kilómetros. El movimiento telúrico se generó por el choque de la Placa de Cocos y la de Norteamérica, donde se asienta gran parte de nuestro país.

Los investigadores informaron que en la primera valoración el sismo tuvo un impacto en 22 millones de personas y la distancia del epicentro a la Ciudad de México “nos permitió tener suficiente tiempo de preparación” tras la activación de la alerta sísmica.