Violencia contra mujeres no ha disminuido, al contrario, va en aumento: Segob

No ha disminuido la violencia contra las mujeres, reiteró la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien abundó que “lamentablemente, la violencia contra nosotras no se ha erradicado, no ha disminuido, al contrario, siguen presentes”.

En el marco de su participación en el foro “Prevenir es Convivir”, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INADEM), Sánchez Cordero abundó que el tema de la violencia contra las mujeres está en el debate público y más si ésta aumentó o no por el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, por lo que recordó que el próximo martes 26 de mayo dará un informe pormenorizado de cifras oficiales en torno a ello.

Palabras de la secretaria de Gobernación, @M_OlgaSCordero, al participar en los Diálogos Virtuales del @INAFED_Mx, donde se abordó el tema "Prevenir es Convivir".https://t.co/HMeoM8wEz5 pic.twitter.com/1aTUHOwP5P — Gobernación (@SEGOB_mx) May 19, 2020

La encargada de la política interna del país refirió que desde el pasado 9 de marzo, cuando se llevó a cabo el paro de mujeres y después, ante la contingencia por el coronavirus, los temas de género han estado presentes.

“Curiosamente la pandemia puso en el centro estos dos temas, ha sido entonces algo muy interesante porque nos puso en la mesa que los hombres y las mujeres somos iguales, no solamente ante la ley, iguales en la sociedad, en la familia, tenemos que compartir tareas”, dijo.

En este foro, Olga Sánchez Cordero comentó que la realidad muestra importantes rezagos en el desarrollo de las mujeres en condiciones de equidad, así como en el acceso a la justicia.

Tenemos que lograr la incorporación plena de nuestras #Mujeres al desarrollo económico, social y político de nuestro país, porque ese potencial obviamente abona al crecimiento económico como nunca en la historia habríamos imaginado-Sria. de Gobernación, @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/gQkUJjvMKi — INAFED (@INAFED_Mx) May 19, 2020

Recordó que en la SEGOB se han atendido solicitudes de personas que están en prisión, y que el 80 por ciento de los casos son de mujeres que no han tenido acceso a procesos justos, algunas de ellas encarceladas por haberse practicado un aborto.

Por lo anterior, pidió a presidentas municipales, legisladoras federales, senadoras y funcionarios municipales a que trabajen de manera coordinada y “rompan estas asimetrías de poder, estos prejuicios que se reproducen en las violencias contra las mujeres”.

Cabe descartar que Olga Sánchez Cordero se pronunció a favor de que exista mayor igualdad entre hombres y mujeres, además de combatir de manera frontal la violencia que padece las mujeres.

Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify