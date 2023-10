Protestan en la Embajada de Israel en México en apoyo a Palestina

Un centenar de manifestantes portando pancartas con el mensaje de "Alto al genocidio de Israel contra Palestina" y coreando cánticos pidieron este jueves el cese del ataque al pueblo palestino en una manifestación frente a la Embajada de Israel en Ciudad de México.

"Pedimos a Israel que la intervención del imperialismo acabe en toda la región", expresó en entrevista con EFE Yara Villaseñor, parte del Movimiento de Trabajadores Socialistas y de la Red de la Izquierda Diario.

"Es necesaria la organización independiente del pueblo palestino porque (en el conflicto) existe un proyecto que apoya la derecha conservadora y aplasta la resistencia del pueblo palestino", añadió.

Durante la protesta se exhibieron una variedad de carteles con demandas tales como: "Alto a toda ayuda financiera y militar de USA a Israel", "No a la guerra del exterminio", "Palestina libre", con el apoyo de banderas como la de Colombia, Haití o Perú.

Protesta contra el colonialismo

Durante está manifestación pacífica, los asistentes protestaron a las puertas de la Embajada de Israel, en la lujosa zona de Las Lomas, poniente de la capital mexicana, rodeados por cientos de policías en contra del colonialismo que lleva sufriendo Palestina por parte de Israel.

“Denunciamos lo que sucede en Palestina porque no es una guerra, es un genocidio que ya dura 75 años. No podemos permitir que el Estado racista castigue a todo un pueblo. (...) Aquí en México cuentan con este gran apoyo y no les vamos a dejar solos”, subrayó uno de los participantes.

Los manifestantes, al entonar cánticos como "¡Viva Palestina, libre, obrera y socialista", dejaron patente su descontento con las medidas del Gobierno de México al movilizar un gran número de policías en la manifestación.

“En México la derecha conservadora como Xóchitl Gálvez, pero también los progresistas como Claudia Sheinbaum han declarado su apoyo a Israel”, remarcaron los protestantes. Sheinbaum y Gálvez son las futuras candidatas oficialista y de la oposición a la Presidencia de México.

Una de las manifestantes resaltó que a menudo es necesario que ocurra un ataque a Israel para que la atención del mundo se centre en Palestina.

“Fuera ese colonialismo. Palestina merece respeto”, culminaron de manera unánime todos los manifestantes.

Además, varios activistas realizaron pintadas en la escultura ubicada en la entrada de la embajada y retiraron las flores que habían sido colocadas por distintas personas en honor a las víctimas de Israel.

La guerra "entorpece la unidad"

Hamas, una organización política y paramilitar, lanzó el pasado sábado un ataque sorpresa por tierra, mar y aire, que tomó desprevenido a Israel, que declaró la guerra a las milicias de Gaza y desde entonces se suceden enfrentamientos armados en una veintena de puntos en territorio israelí.

El conflicto entre Palestina e Israel surge de tensiones históricas y disputas territoriales arraigadas en la región. | Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

“No comparto los métodos de Hamas, ni su programa, ni su estrategia porque me parece que entorpece la perspectiva de forjar la unidad entre la clase trabajadora de ambos países y me parece que este ataque fue utilizado por el imperialismo y por el estado israelí para poder reforzar y profundizar la ofensiva sobre el pueblo palestino”, aclaró Villaseñor.

Además hizo hincapié en la defensa del derecho a la resistencia, a la lucha y la libre autodeterminación del pueblo palestino, pudiendo identificar distintas expresiones de resistencia como la de Hamas y otras resistencias que luchan por la libertad del pueblo palestino.

Esta nueva guerra ha causado más de mil 300 muertos en Israel y más de tres mil 500 heridos; mientras que los ataques aéreos de represalia de la aviación israelí se han cobrado al menos mil 530 vidas y dejado seis 600 heridos en Gaza.