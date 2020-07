PAN está detrás de protestas en Chihuahua por convenio de agua, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Chihuahua se está incumpliendo un convenio de entrega de agua con Estados Unidos, por lo que acusó a políticos del PAN de estar detrás de las movilizaciones y acciones en contra de esta medida.

Explicó que cuando se suscribió el convenio se dijo que México saldría beneficiado, por lo que se tiene que cumplir, porque si no “llevamos a cabo la entrega de agua, se puede alegar de que hay incumplimiento y el convenio se somete a discusión y consideramos que no nos convendría una renegociación de este tratado”.

Este miércoles se desataron violentas protestas en municipios de Chihuahua por este tema e incluso fueron incendiados la sede de Conagua en Delicias y al menos seis vehículos.

Delicias Chihuahua en zona de Guerra, la Gente se harto e incendio las instalaciones de ConAgua, hay un elemento de la GN linchado...



Todo por no respetar los tratos y quererse robar el Agua.



Ésto lo provocó Morena. pic.twitter.com/zIUwFdmCs7 — Frankie Village (@FrankieVillaA1) July 30, 2020

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente enfatizó que no va a faltar agua y "algunos están diciendo que el año próximo habrá de faltar agua, pero “no es cierto, no se debe confundir estas demandas o no mezclen estos asuntos con sus actividades políticas y mucho menos que haya violencia”.

“Si están inconformes, deben acudir a los procedimientos legales, en el Poder Judicial, pero no quemar oficinas o casetas de cobro. Yo fui opositor y nunca llamé a quemar instalaciones”.

Remarcó que ese no es el camino, ya que “hay garantías para manifestarse porque este gobierno no es represor”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que la población debe informarse bien para que no haya manipulación.

Aseveró que la única posibilidad de que se plantee esta renegociación es que México incumpla, por “eso se está entregando el agua y ya se cumplió en el caso de Nuevo León y Tamaulipas, y en Chihuahua hay una oposición”.

Manifestó que el agua es de la Federación, por lo que ha habido resistencias y no hay razón, ya que es aprovechar una circunstancia especial porque “no es bien visto que se tenga que entregar agua y se están aprovechando algunos para llevar agua a su molino”.

López Obrador expuso que los que se están aprovechando son los políticos de oposición, en este caso del PAN y “están engañando a la gente de que se van a quedar sin agua y eso no es cierto”.

Dijo que los agricultores y los ciudadanos no se pueden dejar manipular, pues quieren aprovechar esta situación, se va a dar una revisión de cómo se maneja el agua, ya qué hay un huachicol en el manejo de la misma.

En ese sentido, el primer mandatario abundó que a las 17:00 horas, Blanca Jiménez, directora de la Conagua, explicará sobre la entrega de agua por este convenio.