Olimpia Coral viajará a NY para gala de la revista TIME

Olimpia Coral confirmó que podrá viajar a Nueva York para asistir a la gala de la revista TIME, donde fue elegida una de las 100 personas más influyentes del 2021.

A la activista se le había complicado sacar su visa, por lo que pidió apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México para poder agilizar el trámite y finalmente, se logró.

“Esta gala es cada año, la hace la Revista Time, es una invitación a las 100 personas más influyentes del mundo y yo fui la única mexicana. Me llegó la invitación para el próximo 8 de junio en Nueva York, es una cena con empresarios, autoridades de Estados Unidos, así como América Latina y lamentablemente tengo un problema con el tema de la VISA, entonces estoy buscando que la Embajada de Estados Unidos y la de México me puedan ayudar”, había dicho anteriormente a El Sol de Puebla.

Asimismo, había solicitado el apoyo de las autoridades por medio de su cuenta de Twitter, donde había compartido la invitación de la icónica revista.

He sido convocada el 8 de junio a NY. Fui la única mexicana en 2021 reconocida por @TIME y me siento muy honrada por ello. Si la @USEmbassyMEX lo permite, no saben cuánto daría por decir lo mucho que juntas hemos logrado

Porque falta todo pero para nada lo hice sola #LeyOlimpiaAL pic.twitter.com/uHBBvKkJ0o — Olimpia (@OlimpiaCMujer) May 25, 2022

Ahora, gracias también al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Olimpia podrá asistir al Jazz Lincoln Center’s Frederick P. Rose Hall, donde estará con personalidades como Tim Cook, Bill Gates y Dwyane Wade, siendo la única mexicana invitada a este importante evento.

TIME reconoce liderazgo de Coral

La revista calificó al liderazgo de Coral como un cambio significativo para el mundo, pues gracias a la Ley Olimpia se protege la integridad de las mujeres, además de castigar aquellas personas que compartan contenido sexual explícito sin el consentimiento de la otra persona involucrada.

Amanda Nguyen, encargada del artículo de Times, escribió que el impacto de Olimpia será significativo para todas las mujeres, además de ser recordado en la historia de México.

“Espero que ella inspire a las personas de todo el mundo a no solo asumir esta causa, sino también a hablar por sí mismas. El impacto de Melo Cruz no sólo será significativo en este momento, será recordado en la historia y la historia está de su lado. Ella ha cambiado el mundo. Eso es lo que ella simboliza”, se lee en la revista.

Para mí significa un cúmulo de emociones informarles que oficialmente

¡Sí nos vamos a NYC al evento de @TIME!

Un día salí de Huauchinango Puebla huyendo de mucho sin pensar que casi una década después la lucha que iniciamos traspasaría fronteras.

Gracias @SRE_mx#LeyOlimpia pic.twitter.com/GfhcxscUO1 — Olimpia (@OlimpiaCMujer) June 6, 2022

Cabe recordar que esta ley se deriva de un acontecimiento que sufrió la propia Coral en 2013, a la edad de 18 años.

Mientras vivía en la comunidad de Huauchinango, ella y su entonces novio decidieron filmar un video teniendo relaciones sexuales.

No obstante, el video fue publicado y viralizado en redes sociales sin el consentimiento de la joven, provocando incluso que llegara a páginas pornográficas las cuales explotaban su identidad. A partir de aquí, la mexicana inició una lucha que terminó en la aprobación de la ahora conocida Ley Olimpia.





