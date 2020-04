México es el país con menos pruebas de coronavirus en AL

México es el país de América Latina que realiza el menor número de pruebas para identificar si las personas contrajeron Covid-19, al colocarse en la posición 13, señala un análisis de la Universidad de Oxford y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las pruebas que se aplican en nuestro país es de 0.295 pruebas por cada mil habitantes, esto es, en promedio un tercio pruebas por cada mil, mientras que en Chile que se encuentra encabezando la lista de diagnósticos realizados hace 6.968 por cada mil personas.

Con ese número de pruebas para identificar coronavirus México está por debajo de Bolivia, Filipinas Paraguay y Ecuador, quienes aplican de entre 0.383 pruebas hasta 0.901 pruebas por cada mil habitantes, señala el seguimiento de cifras en tiempo real Our World in Data, Programme on Global Development de la Universidad de Oxford.

Fuente: OCDE y Universidad de Oxford / Gráfico: Rodolfo Gómez

La OCDE señala que aplicar pruebas es estratégico no sólo para identificar a los contagiados, sino también a quienes generan inmunidad al virus. Estos últimos se estima que podrían llegar a ser de entre 50 por ciento a 75 por ciento de la población que habría desarrollado “inmunidad colectiva”, que sería estratégico en el futuro en caso de una estrategia de vacunación.