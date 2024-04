Maestros de la CNTE se reúnen con AMLO

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostienen una mesa de diálogo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Los maestros exigen la abrogación de la reforma educativa, aumento salarial, la eliminación de la Ley del ISSSTE y el cambio de UMA a salarios mínimos en la jubilaciones.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, explicó a El Sol de México que de no recibir respuesta favorable de sus demandas, continuará en pie el paro nacional y la marcha masiva del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México programada para el próximo 15 de abril.

Mientras la reunión ocurre al interior de Palacio Nacional, otro grupo de maestros de la CNTE realizan un mitin donde expresaron su inconformidad con el Gobierno Federal por su nulo apoyo al magisterio.

“La pelea se da entre pobres contra ricos, esta es una lucha de clases y esos ricos se organizan para chingarnos a los trabajadores de la educación, obreros, campesinos y estudiantes”, dijo frente a Palacio Nacional Antonio Jiménez, representante de la CNTE en Veracruz.

“El 27 y 28 (de abril) tenemos el Congreso, el sexto Congreso Nacional de la CNTE. El objetivo es ya trazar el plan de acción. ¿Directo a qué? Al paro indefinido, trabajando una huelga nacional, si no hay ninguna solución, si no existe avance. Ya se esperó mucho tiempo y hasta hoy no tenemos ese avance”, comentó Beatriz Díaz Pérez, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE.

Integrantes de la CNTE señalaron que el país pasa por una grave crisis en educación y seguridad, y como ejemplo pusieron el caso Ayotzinapa.

“Tenemos temas también sobre la cuestión de resarcir los daños que ocasionaron la mala reforma educativa, como tenemos a los de Ayotzinapa, los 43. Tenemos Nochixtlán también, que también no se han reparado los daños que se hicieron. Entonces, tenemos demandas de años, minutas firmadas por el Presidente,”, dijo Díaz Pérez integrante de la sección 7 de la CNTE en Chiapas.

Desde 2019 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene mesas de diálogo con el Gobierno federal, pero sin soluciones a sus demandas, acusa la organización.